高市早苗稱為長期戰爭做好準備　中方駁斥

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月28日電（記者 海涵）就日本首相高市早苗稱“要長期戰爭做好準備”，外交部發言人林劍在今天例行記者會上反問，歷史上日本曾挑起戰爭、侵略他國，現在又在渲染所謂的“緊張局勢”，是不是要重蹈歷史覆轍，在“再軍事化”的道路上狂飆突進，再次成為東亞的禍源？



據報導，4月27日，日本政府就推進啟動＂安保三文件＂修訂工作召開首次專家會議。首相高市早苗在會議上稱，要以俄烏及中東局勢為教訓，推進應對＂新型作戰方式＂以及為長期戰爭做好準備，推進海上安保能力、網絡安全和經濟安全保障。



林劍指出，當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下了滔天罪行，日本人民也深受其害。正是基於日本的侵略歷史，為防範日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。日本憲法對本國軍力、交戰權、戰爭權也做出嚴格的限制。



林劍說，從“專守防衛”到“長期戰爭”，日方近期在軍事安全領域危險冒進和試探挑釁動作頻頻，戳穿了其“和平國家”的自我標榜。很多有識之士表示，日本政要近期的一些言論更像是戰爭動員、戰爭叫囂，與當年日本軍國主義分子如出一轍。



林劍強調，今年是東京審判開庭80周年，在這樣一個特殊的年份，日方不僅沒有深刻反省侵略的罪行，反而妄圖再行軍事擴張，國際社會對此絕不答應。殷鑒不遠，世界上一切愛好和平的國家必須高度警惕，堅決遏制日本新型軍國主義的妄動。



會上，也有記者關注到，日本自民黨保守派團體保守團結會成員及參政黨的166名國會地方議員於28日參拜靖國神社。

