晚宴槍擊案陰影下，英國王室訪問華盛頓

英國國王查爾斯三世和卡蜜拉王後抵達白宮進行國事訪問，特朗普總統迎接。(電視截圖) 中評社香港4月28日電／週一下午，當英國國王查爾斯三世和卡蜜拉王後抵達白宮進行國事訪問時，特朗普總統向他們展示了白宮東翼拆除後留下的一個大洞，隨後邀請客人們入內喝茶，並私下里去看了白宮蜂箱。



紐約時報中文網報導，總統們常利用國事訪問展示美國文化的精髓，而在這次訪問中，或許還在隱晦地強調一個250年前崛起並擺脫君主控制的民族的韌性。



特朗普本應向英國王室展示建國250週年盛景之際，週末在白宮記者協會晚宴上發生的槍擊事件讓美國顯露出了黑暗的一面。查爾斯國王是否會前往華盛頓在週末曾一度成為疑問，隨後他重新評估並最終決定按原計劃出行，前往華盛頓、紐約和維吉尼亞州進行為期四天的訪問。



針對美國公眾人物的暴力威脅已加劇到如此程度，以至於政府官員因擔憂安全而搬入軍事設施居住。此次訪問也凸顯了總統的行事風格，他一次又一次地選擇在世界舞台上展現侵略性而非外交手腕 。



在國王和王後抵達前不久，白宮新聞秘書卡羅琳·利維特在簡報室講台上，譴責特朗普的敵人製造了“針對總統的左翼仇恨邪教”，她在回答提問時將週六晚一名槍手沖向宴會廳的責任歸咎於此，當時特朗普原定在該宴會廳向華盛頓新聞界人士發表講話。



她還回應了外界對相關事件的大量質疑和陰謀論：“希望人們相信真相，而不是謊言，”她說。



特朗普在週六晚槍擊事件後顯得相對鎮定，週一他恢復常態，在總統的Truth Social帳號上攻擊一位深夜電視節目主持人，並分享了自己最新建設項目的照片——包括清理林肯紀念堂前倒影池里的大量鵝糞。



這一切都使查爾斯國王即將承擔的非正式外交使命變得複雜。他將試圖緩和特朗普與英國首相基爾·斯塔默之間迅速惡化的關係——過去幾個月，這段關係已急轉直下。



在特朗普第二任期初期，斯塔默曾試圖對總統大加讚揚，甚至有一次彎腰撿起總統掉在地上的文件。但最近，首相決定不加入美以對伊朗的戰爭，這讓特朗普不悅。總統稱斯塔默是懦夫，不敢參戰，並貶低英國海軍。



最近，五角大廈的一份備忘錄暗示，特朗普政府可能停止支持英國對福克蘭群島的主權主張。



這場衝突也損害了兩國所謂的“特殊關係”。從官方層面，國王超然於這一切之上，大西洋兩岸很少有人期待君主與特朗普展開口水戰。但私下里，許多英國官員希望本週的訪問能通過魅力攻勢讓總統軟化語氣。

