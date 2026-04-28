特朗普轉發反中國及印度移民言論　被批噁心

特朗普並未對他的貼文發表任何評論，但在亞洲和美國，許多人看到了這一令人不快的信息，要求做出回應。 中評社香港4月28日電／紐約時報中文網27日報導，特朗普總統本週因轉發了一段來自右翼播客的文字轉錄而引發了廣泛的反對，在該播客中，主持人將中國和印度稱為“地獄”般的地方，並稱近年來自這些國家的移民並未像“歐裔美國人”那樣“融入”美國。



這段話於週三晚間發布在特朗普的Truth Social帳戶上，摘自保守派脫口秀電台主持人麥可·薩維奇主持的“野蠻國度”（The Savage Nation）近期的節目。特朗普還發布了薩維奇播客的原始影片片段。



特朗普並未對他的貼文發表任何評論，但在亞洲和美國，許多人看到了這一令人不快的信息，要求做出回應。



在一次對白宮的罕見公開指責中，印度政府在X平台上對這些言論進行了批評，稱其“顯然是無知、不恰當且品味低劣的”，但並未明確點名特朗普。



亞裔美國人倡導組織和部分民主黨議員指責特朗普放大了帶有排外色彩的言論，而政府連合法移民也加以限制的舉措已令許多印度裔和華裔美國人對自己在美國社會中的處境感到不安。



“我們對 ＠POTUS 分享這種針對印度裔和華裔美國人的仇恨、種族主義長篇大論深感不安，”印度裔美國基金會（Hindu American Foundation）在一個聲明中表示，該組織對民主黨和共和黨都有所批評。“此時排外情緒和種族主義已經達到了歷史最高點，作為美國總統，認可這樣的言論將進一步煽動仇恨並危及我們的社區。”



中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。特朗普與中國領導人習近平定於5月中旬在北京舉行峰會。



特朗普分享的播客摘錄是在最高法院的一場聽證會後不久錄製的，該聽證會涉及特朗普旨在禁止出生公民權的行政命令，其賦予在美領土上出生的大多數兒童公民身份，長期以來被視為美國身份和法律的一項基本原則。



在片段中，薩維奇聲稱（但未提供證據）近期移民對美國“幾乎沒有忠誠度”；稱國家正被“大量的中國人湧入，他們來這裡只是為了在我們的土地上生孩子，然後把整個家庭都帶過來”；並稱印度人和中國人建立了“內部機制”，以便衹有來自他們國家的人才能在加利福尼亞州獲得技術工作。



“在這裡出生的嬰兒自動成為公民，然後他們從中國、印度或地球上其他什麼地獄把全家都帶過來，”薩維奇說。



“他們不像今天的歐裔美國人及其祖先，”他補充道。



特朗普的帖文發布之際，最高法院正在權衡他的行政命令的合憲性，該命令旨在終止向無證移民及部分臨時外國訪問者的子女提供出生公民權。特朗普已將廢除出生公民權作為其從美國驅逐數百萬移民運動的核心。他甚至親自出席了最高法院的口頭辯論，令他失望的是，一些保守派大法官對總統的立場表現出了懷疑。



在週三早些時候，即發布播客文字之前，特朗普曾在另一篇Truth Social帖文中表示，最高法院中的“某些”保守派大法官已經變得“軟弱、愚蠢和糟糕”。他提到了出生公民權案件，最高法院預計將於今年夏天做出裁決。



週四，白宮發言人庫什·德賽為特朗普轉發的行為進行了辯護，稱總統是在“呼籲關注不受限制的出生公民權這一騙局”。

