特朗普自詡中東大捷　卻慘遭德國總理打臉！

中評社香港4月28日電／英國《金融時報》27日報導，一向被視為堅定“大西洋主義者”的德國保守派總理默茨直言，美國在中東的戰略失誤正讓華府遭到伊朗的“羞辱”，這一席話也戳穿特朗普屢屢自稱“已經勝利”的假象。《金融時報》指出，這番言論不僅凸顯了歐洲盟友對美以聯手打擊德黑蘭政權的不滿，更揭示了這場僵局美國缺乏“退出策略”的本質。默茨甚至表示：“問題始終在於『你不僅要進入衝突，還要從衝突中撤出』。我們在阿富汗痛苦地經歷了20年，在伊拉克也曾看到這一幕。”​



風傳媒據《金融時報》報導，默茨（Friedrich Merz）27日在德國西部一所學校參訪時，對在場人士談到中東戰事。他直言華府“非常明顯是在沒有任何戰略的情況下發起戰爭”，而且“談判中也沒有任何真正令人信服的戰略”。他認為伊朗人“顯然非常嫺熟地參與談判——或者非常嫺熟地不參與談判”，更宣稱美國根本是“整個國家被伊朗領導層羞辱”。



​《金融時報》（Financial Times）分析，默茨的表態標誌著德國立場的重大轉變。美國與以色列今年2月28日對伊朗發動打擊時，默茨曾為盟友辯護，強調“現在不是對華府說教的時候”。然而隨著戰事無限期延長，默茨最近幾週對中東戰事的態度越來越具批判性。《金融時報》分析，戰爭帶來的經濟震盪已經無情地蔓延至德國本土，甚至演變成默茨的執政危機，這位德國總理自然滿腹苦水。



能源危機與德國版“失落四年”



當美軍的航空母艦與戰機在中東部署時，德國的家庭與企業卻在為高漲的能源帳單買單。美以對伊朗的戰爭不僅擾亂了全球石油與天然氣的供應鏈，更直接打擊高度依賴能源進口的歐洲經濟火車頭。尤其默茨去年才帶著“重振歐洲最大經濟體”的競選承諾風光上台，但德國經濟部上週發布的數據顯示，受到伊朗戰爭的直接衝擊，德國政府被迫將今年的經濟成長預期砍半、下修至僅剩0.5%。儘管柏林已經祭出鉅額的公共支出計劃，全面升級國內基礎設施與武裝部隊，但德國經濟仍被認為將連續第四年陷入停滯。



《金融時報》指出，為了平息民怨，默茨的執政聯盟經過內部的折衝與角力，本月終於達成妥協，同意推出總額高達16億歐元的短期紓困措施，試圖藉此緩解燃料價格飆漲對一般家庭帶來的沉重壓力。默茨受訪時感慨：“這場戰爭正讓我們損失許多錢。它讓我們損失了大量納稅人的錢，也讓我們損失了很多經濟實力。”



極右翼的狂歡



經濟出現疲軟永遠是極端主義最好的溫床，極右翼的“德國另類選擇黨”（Alternative for Germany, AfD）成為這場中東戰爭的最大受益者。《金融時報》的數據顯示，該黨的支持率一路狂飆至27%，甚至超越了默茨所屬的基民盟（CDU）。默茨的幕僚表示，這位德國總理越來越擔心，深陷伊朗衝突的美國難以維持向烏克蘭供應武器的進度與承諾。這對已經在東線面臨俄羅斯壓力的歐洲來說，無疑是腹背受敵。