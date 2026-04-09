社評：台與港澳高教競爭力消長　融合是正道

大灣區十五校列亞洲百強（來源：香港文匯報） 中評社香港4月29日電／2026年度“泰晤士高等教育亞洲大學排名”近日發佈，在這份具有廣泛影響力與認受度的榜單中，清華大學、北京大學蟬聯前兩名，港澳10所大學上榜，台灣6所高校上榜。梳理近年來港澳台高校排名變化，不僅能看到兩岸教育競爭力此消彼長的大勢，也能感受到科教融合發展大潮“不進則退”的壓力。



今年的亞洲大學榜單中，香港“八大”公立大學首次全部位列百強。其中，香港大學排名第6，中文大學、科技大學、城市大學均位列前15名之內，特別是浸會大學排名躍升10位以及教育大學、嶺南大學今年首度進榜的亮眼成績，彰顯近年來香港高等教育的發展成果。同時，2所澳門高校躋身百強，澳大首次衝上前30，澳科大則升至52位。



港澳高校的強勁競爭力，以及支撐其教學科研實力的人才資源、學術氛圍、財政基礎與國際化環境，再次證明“一國兩制”的制度保障與獨特優勢。堅守一國之本，善用兩制之利。隨著由亂到治的推進、由治及興的開啟，長期困擾港澳高校發展深層次風險得到切實化解，得益於粵港澳大灣區的建設，三地跨境科教資源充分湧流、深度融合，使得大灣區高校產生“雁行效應”，呈現出群體性崛起的良好勢頭。



進一步分析今年的榜單可知，港澳10所高校加上廣東5所高校（南方科大、中山大學、華南理工、南方醫科大、深圳大學）位列亞洲百強，粵港澳大灣區高校總數高達15家，這不僅意味著廣東現已成為中國內地擁有最多亞洲百強高校的省份，更標誌著作為“世界級城市群”的粵港澳大灣區，正在孕育出一個比肩英國金三角、美國常青藤的“世界級名校群”。



如果說排名的數字是“冰冷”的，那麼剛剛“出爐”的政策規劃，則更能感受到大灣區科教融合發展的“熱度”。4月28日全文發佈的廣東省“十五五”規劃綱要，將大灣區國際科創中心建設列為重點工作，包括科創“兩廊” （廣深港和廣珠澳）、“兩點”（河套和橫琴）佈局，粵港澳聯合實驗室、科研資金跨境撥付、科研數據跨境流動，港澳在粵合作辦學、廣東高校赴港澳辦學，深化粵港澳高校聯合人才培養等。



由此可見，在制度與政策的保障引導之下，強強聯合、優勢整合、資源融合的加成效應，成為粵港澳大灣區科教競爭力持續提升、不斷突破的關鍵所在。反觀台灣高校近年來的發展狀況，因為各種政策限制、政治化干擾、高端人才流失與島內“少子化”社會問題，逐漸褪去了往日的光環。以今年亞洲百強榜單為例，衹有台灣大學位列26，勉強處於“前段班”，其它5所台灣院校均位列70至100名，整體排名明顯下滑。

