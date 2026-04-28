BBC：如果沒有美國，北約還靠得住嗎？

北約總部。（圖取自北約網頁nato.int） 中評社香港4月28日電／在歐洲國家堅決拒絕積極參與美國和以色列近期對伊朗發動的攻擊之後，跨大西洋關係再度承受壓力。



BBC報導，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，特朗普）多次透過媒體訪問和社交平台表達他對歐洲盟友的不滿，甚至威脅退出歷史悠久的軍事聯盟——北大西洋公約組織（Nato，北約）。



在北約體系內，美國承擔了絕大部分的國防支出和尖端軍事技術。若美國真的退出，歐洲國家是否仍能在缺乏美軍支撐的情況下，投射出具可信度的嚇阻力量？



什麼是北約？它是何時成立的？



北約成立於1949年，最初由12個國家組成，成員當中包括美國、英國、加拿大與法國。



各成員國同意，若其中一國遭到攻擊，其餘成員應協助其防衛。



該聯盟的主要目標，是阻止由俄羅斯主導的共產主義國家集團蘇聯在歐洲擴張。



1991年蘇聯解體後，多個東歐國家相繼加入北約，包括阿爾巴尼亞、保加利亞、匈牙利、波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞，以及立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞。



長期奉行中立政策的瑞典與芬蘭，則在2022年5月、俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，申請加入北約。



目前，北約在歐洲和北美共有32個成員國。



北約本身並沒有一支常設軍隊，但成員國可在面對國際危機時，採取集體軍事行動。



北約部隊首次實際投入作戰是在1994年，美國戰機於“禁航行動”（Operation Deny Flight）期間，擊落涉及轟炸波斯尼亞的塞爾維亞戰機。



現行任務包括在地中海進行巡邏的“海洋守護者行動”（Sea Guardian），以及北約在伊拉克的培訓與協助任務（為因應區域安全情勢，該任務目前以那不勒斯為基地）。



烏克蘭加入北約的申請目前仍處於擱置狀態。北約並未派遣部隊進入烏克蘭，亦未設立禁飛區，理由是擔心被捲入與核武強權俄羅斯的直接衝突。



不過，個別成員國已向烏克蘭提供武器與軍事裝備。



作為一個軍事聯盟，北約具備相當實力，但多名專家警告，若缺乏美國參與，北約對強大對手的整體嚇阻能力恐將顯著削弱。



根據路透社報導，截至2025年12月，約有68000名美軍長期駐紮在歐洲，分布於31座軍事基地及另外19個軍事設施。



美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）的跨大西洋安全倡議主任托瑞·陶西格博士（Dr Torrey Taussig）指出：“在現階段，美國對北約的承諾，無論是在傳統軍事還是核武層面，都是不可或缺的。”



陶西格曾在美國國防部擔任負責歐洲事務與北約相關政策的高階職位。



她在接受BBC電郵訪問時表示，若沒有美國支援，歐洲在多個關鍵領域都難以填補缺口，包括“戰略運輸能力、情報蒐集、監視與偵察體系，以及導彈防禦系統”。



英國格拉斯哥斯特拉斯克萊德大學的國際安全講師加文·霍爾博士（Dr Gavin Hall）亦認為，美國一旦退出，將對歐洲安全帶來強烈衝擊。



他說：“美國仍然是支撐其他北約成員國軍事能力的‘大棒’。”

