中國車企在混動領域發力 日企普遍感到危機

中評社香港4月28日電／共同社報道，中國汽車製造商不僅在純電動汽車（EV）領域發力，也在日本車企擅長的混合動力車（HV）領域發起攻勢。正在舉行的北京車展上，據稱是“全球最低油耗”的全新HV系統亮相。日系車企相關人士普遍感到危機，稱“這是個威脅”“絕不能掉以輕心”。



吉利汽車新開發的“i-HEV”系統通過人工智慧（AI）在馬達與發動機之間智慧切換，以實現更佳的燃油經濟性。其在測試中達到“百公里油耗2.22升”，吉利宣傳稱這是世界紀錄。



搭載i-HEV的轎車與SUV將於近期上市。26日的展會上，吉利工作人員也對實際城市路況下的油耗表現充滿信心，並強調“在HV領域也能與日本車抗衡”。



HV以豐田汽車1997年推出的“普銳斯”為開端，相關技術一直是日本的看家本領。在本屆北京車展上，中國國有大型車企長安汽車在豐田對面的展臺集中展示了新款HV。其轎車版售價從約8萬元起，在價格上優於豐田“卡羅拉”（約12萬元起）與本田“思域”（約14萬元起）。



另一方面，中國車企鑒於國內市場競爭加劇，愈發傾向於通過出口尋求出路。若價廉物美的HV在東南亞等市場鋪開，日本車的市場份額恐將被奪走。到場的日本車企人士表示：“感覺對方已經主動出擊。必然将面临直接竞争。”