“香港黃埔精神愛國公民教育基地”在港揭牌

主禮嘉賓共同為“香港黃埔精神愛國公民教育基地”揭牌（中評社 盧哲攝） 參與活動的主要嘉賓合影（中評社 盧哲攝） 香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平（中評社 盧哲攝） 中黃教育集團董事長黃海峰（中評社 盧哲攝） 來自香港各界包括文化教育、青年、工商科技、傳媒及地區的近百位人士參與活動（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月28日電（記者 盧哲）由香港黃埔軍校後代親友聯誼會與中黃教育集團攜手共建的“香港黃埔精神愛國公民教育基地”28日在香港九龍塘正式揭牌。該基地旨在以黃埔精神為紐帶，為香港市民特別是青少年提供傳承黃埔精神、弘揚中華文化、瞭解國家歷史與大灣區發展成果的重要窗口。



揭牌主禮嘉賓包括：全國政協委員樊敏華；香港立法會議員陳恆鑌、林琳、張培剛；香港教育局前局長吳克儉；前全國人大代表、香港珠海學院校董會主席林廣兆；前全國政協委員、香港新聞工作者聯會會長張國良；九龍城民政事務助理專員張彥喬；香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平；中黃教育集團董事長黃海峰等。



來自香港各界包括文化教育、青年、工商科技、傳媒及地區的近百位人士參與活動。主禮嘉賓共同為“香港黃埔精神愛國公民教育基地”揭牌，現場還播放了黃埔精神主題歌曲與視頻，氣氛熱烈。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平在致辭中表示，黃埔精神的核心在於愛國，團結、奮鬥。聯誼會長期致力於在香港社會傳承這份精神財富，此次與中黃教育集團攜手共建基地，探索將黃埔精神融入香港的公民教育與特色文化交流中，期盼能激勵更多香港青年，賡續先輩的歷史擔當與家國情懷。



中黃教育集團董事長黃海峰表示，中黃教育始終堅守立德樹人，通過課程化與活動化的形式，將黃埔精神融入青少年教育中，取得了階段性的實踐成果。期望未來通過共建基地平台，促進大灣區青少年更多交流交往，從優秀中華文化和民族精神中汲取力量。



活動現場亦舉辦了“百年黃埔 薪火相傳”紀念黃埔軍校建校100周年圖片展。展覽透過珍貴的歷史照片，生動回顧了黃埔軍校的建校背景、歷史發展以及黃埔軍校不同時期的著名將領事跡，藉此傳承和弘揚黃埔精神。該圖片展此前已在香港大學及香港多所中小學進行巡展。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會成立於2016年，是致力於傳承“愛國、革命”黃埔精神的愛國愛港團體。該會由黃埔軍校校友後代及親友組成，在黃埔軍校同學會等機構指導下，推動青年學生愛國教育，弘揚黃埔精神，凝聚愛國力量，聯絡全球各地黃埔同學及親屬，促進兩岸交流及和平統一。近年來，在多家大中小學，透過圖片展，報告會，討論會，舉行黃埔百年系列活動，舉辦紀念抗戰勝利80週年活動。



2025年6月24日，中共中央、國務院、中央軍委決定對健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發抗戰勝利80週年紀念章。香港黃埔軍校後代親友聯誼會有24位成員獲此殊榮。



中黃教育集團創辦人黃海峰為香港黃埔軍校後代親友聯誼會常務理事。中黃教育創立23年來，專注探索中西融合全人教育，立足粵港澳大灣區，通過“一帶一路”面向全球傳播中華文化。同時也通過連續舉辦多種活動，弘揚黃埔精神，傳承中華文化。



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