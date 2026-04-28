陳恆鑌：港台文化接近　應多交流走親走近

香港特區立法會議員陳恒鑌（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月28日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員陳恒鑌28日在接受中評社記者專訪時談到，香港是一個很好的平台，可以讓台灣的年輕人來香港，除了看香港本身，也可以看到香港在祖國推動之下取得的成就。他認為，現時港台交流少了。但港台在文化上比較接近，應該多開通交流渠道，走親走近。



由香港黃埔軍校後代親友聯誼會與中黃教育集團攜手共建的“香港黃埔精神愛國公民教育基地”28日在香港九龍塘正式揭牌。活動現場亦舉辦了“百年黃埔 薪火相傳”紀念黃埔軍校建校100周年圖片展。作為主禮嘉賓的陳恆鑌在為基地揭牌之後，也認真參觀了圖片展。



在對中評社記者談到感受時，他說：“這個活動我覺得是很有意義的。香港黃埔軍校後代親友聯誼會主要是推動祖國統一，傳承黃埔精神。在我理解，所謂黃埔精神，就是國家團結一致抗日，面對外敵入侵時奮起反抗，為民族團結而努力的精神。”



陳恒鑌介紹，過去很長一段時間以來，有不少香港年輕人前往廣州的黃埔軍校舊址參加軍訓及相關培訓，“這些經歷對年輕人的成長很有好處”，他說，“尤其是在如今手機泛濫的時代，年輕人參與軍訓，一方面可以瞭解國家和民族的歷史，另一方面也能增強對紀律的認識，我認為這對培養青少年的愛國思想與正義感非常有益。”



陳恒鑌說，隨著“香港黃埔精神愛國公民教育基地”揭牌，希望以黃埔軍校為依託，在香港更深入推動愛國主義教育；也希望聯誼會將來能夠繼續舉辦更多有益於社會、有益於祖國統一、有助於年輕人認識國家的活動。



談到香港愛國主義教育基地的發展情況，陳恆鑌說：“這幾年見到特區政府比較出力。例如烏蛟騰、打鼓嶺、沙頭角等愛國主義教育基地，都正在逐步推動。不過，大規模的教育基地還是比較缺乏的，所以也希望各界朋友，包括特區政府，大家一起推動建立更多的教育基地。這樣一來，年輕一代既可以回到內地去學習，同時也能在香港本地感受到愛國情懷。”



陳恆鑌認為，結合現代科技的愛國主義教育形式也非常有必要。“我知道特區政府此前也在籌備，科學館也一直在推動建立一個比較大的展覽館和教育基地。我覺得這類事情我們應該多加努力，我們在立法會也一直在努力推動。”



陳恆鑌還談到港台交流尤其是青年交流的現狀。“自從民進黨上台之後，現在港台交流比較少了。但我覺得香港是一個很好的平台，可以讓台灣的年輕人來到香港，除了看香港本身，也可以看到香港在祖國推動之下取得的成就。”



“香港的地位很特殊，因為我們可以在這裡展示‘一國兩制’的發展情況——在愛國愛港的基調下，我們的‘一國兩制’發展方向得到了充分發揮。”陳恆鑌認為，香港是一個很好的展示點。同時，在與台灣年輕人交流方面，香港與台灣在文化上比較接近，“尤其香港在多元文化方面是有優勢的。因此，我覺得我們可以在香港展示‘一國兩制’的面貌，同時我們香港的朋友也可以推動更多台灣的朋友走親走近。無論在文化上還是情感上，大家都應該多開通這些交流渠道。”





