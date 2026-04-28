大陸影人喊話台灣同業：來陸拍戲有很多可能

北京師範大學藝術與傳媒學院教授、紀錄片中心主任張同道（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）“無論是在歷史上還是當今社會現實層面，兩岸有很多故事，作為創作者，應該打開視野去多瞭解，才能去進行創作。相信十項措施會是推動兩岸影視交流合作的新起點。”大陸導演喬梁27日下午在“兩岸青年影人交流工作坊”接受中評社記者採訪時表示。



北京國際電影節·第33屆大學生電影節“兩岸青年影人交流工作訪”在北京舉辦。大陸導演喬梁，北京師範大學藝術與傳媒學院教授、紀錄片中心主任張同道在兩岸影人學術和創作交流對談環節分享創作經歷。



喬梁重點講述了其在台灣拍攝電影《基隆》的緣起、製作挑戰與跨岸合作經驗。他介紹，在早期兩岸漁業合作中，因政治原因，大陸漁工無法在台灣上岸，後因船上火災事故引發人道主義請願，台灣允許大陸漁工上岸，但受限於港口區域，外出需警察許可。



他說，這部影片是從大陸人的視角拍攝台灣本土的故事，但出乎意料，影片在台灣放映時獲得當地觀眾認可，“如果台灣影人到大陸來拍戲，也會有很多可能性”。



對於兩岸影視合作的具體方向，他認為，兩岸同根同祖，有共同的文化背景，也有共同的情感，非常樂見兩岸三地的影視從業者進行交流，希望兩岸編劇和導演共同推動，讓影視作品內容豐富起來。



張同道在分享結束後接受中評社記者採訪時也表示，兩岸在紀錄片領域擁有很多合作的契合點，有共同的歷史記憶與同源文化脈絡。談及兩岸紀錄片合作面臨的現實難題，他指出，政治因素對兩岸學術與行業交流造成阻礙，以《中國紀錄片發展研究報告》為例，自2020年後，受台灣當局政治壓力影響，台灣學者被迫退出編撰工作。



張同道說，良性的學術、行業互動，是增進兩岸相互認知的重要途徑，這類交流的中斷是兩岸影視文化領域的共同損失。他強調，兩岸的分隔無法割裂共通的文化與血脈，“交流比不交流好，對話比對抗好，歸根結底，兩岸人民終將走到一起，誰也擋不住”。