十措施促影視交流　台演員：大環境的好消息

台灣編劇高潔敏，代表作包含劇集《金屋藏夫》《駙馬大人請指教》《Mr.Bartender》《女孩們》等。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）“大陸發布的推動兩岸影視文化交流的措施，是一個大環境的好消息。”台灣演員葉曉霏28日在“兩岸青年影人交流工作坊”活動期間對中評社記者說。



“兩岸青年影人交流工作坊”在27日至28日舉辦了三場學術和創作交流對談活動，十位台灣影視從業者與大陸影視製作人分享創作經驗分享。台灣編劇高潔敏、演員葉曉霏結合參會體驗、行業現狀、AI發展及惠台政策，分享了對兩岸影視交流的看法。



談及本次交流活動的參與感受，高潔敏表示，非常開心來到大陸交流，通過這兩天的講座分享，她發現當下兩岸影視創作者有著共同的行業思考，都在探索如何貼近觀眾、打造引發大眾情感共鳴的優質作品。高潔敏曾在大陸影視行業工作，長期與大陸保持交流，她十分期待未來能與大陸影視團隊開展合作。



在行業新技術發展層面，兩人十分關注AI對影視行業的影響。高潔敏特別提到AI倫理問題，她認為技術迭代讓內容真偽辨別難度提升，但AI本質是輔助創作的優質工具，最終的內容判斷、審美創作仍由人主導，合理運用AI可為影視創作賦能。



葉曉霏則將AI視作行業發展的奇點，她認為，當前影視行業面臨觀眾審美多元、市場格局調整等挑戰，叠加技術變革衝擊，行業或將迎來階段性整合與重啟，儘管存在挑戰，但整體依舊充滿發展希望。



針對兩岸影視行業存在的差異以及未來合作的方向，高潔敏分析，兩岸的環境目前都處於變動的狀態，但各有優勢。大陸擁有成熟完善的影視工業體系與廣闊完整的市場環境；台灣影視從業者受資金條件限制，更擅長低成本創作與獨立化作業。“我覺得現在大家應該都是懷抱著開放的心態，互相學習，互相成就，這樣可以幫助彼此的作品。”她說。

