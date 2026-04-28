劉俊：期待兩岸影視學界多交流　反哺業界

劉俊，中國傳媒大學教授、博導、博士後合作導師，《現代傳播》編輯部主任（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）“兩岸青年影人交流工作訪”28日在京繼續開展。中國傳媒大學教授、博士生導師劉俊接受中評社採訪表示，兩岸在影視行業共同面臨人工智能等新技術帶來的挑戰，希望以兩岸學界的共融共通賦能影視業界合作，形成學界與業界共生共進的狀態。



在學術和創作交流對談環節，兩岸青年影人圍繞人工智能對影視行業的影響展開熱議。他們認為，AI依托大數據生成內容，難以實現獨立原創，本質是影視創作的輔助工具，無法替代創作者核心價值。與此同時，AI應用也衍生出版權爭議、內容同質化等現實問題。與會影人一致認為，兩岸影視從業者應加強交流，互補優勢資源，共同探索新技術背景下的影視表達，推動行業高質量發展。



研討結束後，劉俊受訪指出，當前兩岸影視行業擁有共同發展命題，要主動應對人工智能技術變革，順應科技對影視創作、內容傳播、受眾接收全鏈條的重塑；兩岸影視人亦有著相通的藝術追求，在影像敘事、光影美學、藝術創新等領域，具備廣闊的合作空間與交流潛力。



他表示，影視作為柔性文化載體，是兩岸交流的重要橋梁。依托影視文化開展深度交流，能夠有效拉近兩岸民眾距離、促進民心相通，讓兩岸同胞直觀瞭解彼此的生活風貌、發展現狀與價值理念，這也是兩岸影視互動的核心價值所在。



回顧兩岸影視行業發展歷程，劉俊認為表示，長期以來，台灣影視產業為大陸影視發展產生諸多正向影響。上世紀八九十年代至本世紀初，台灣偶像劇、武俠作品、綜藝節目風靡大陸，為大陸影視內容創作、節目運營、產業理念發展提供了借鑒參考，推動大陸影視行業快速迭代進步。



劉俊補充，本次活動中，台灣影視從業者高度關注行業前沿趨勢，尤其聚焦人工智能對影視產業未來走向的變革作用。此外，台灣影人長期深耕行業，對影視與社會、文化、媒介傳播的內在關聯有著深刻思辨，研究視角與實踐思考值得兩岸同行相互借鑒、共同探索。



深耕傳媒學術領域的劉俊，早年曾與台灣新聞學奠基人李瞻、傳播學泰斗鄭貞銘等學界前輩交往密切。他說，受多重因素影響，近年來兩岸中青年學術交流逐漸斷層，兩地學界研究成果、學術觀點溝通不暢。



對此，劉俊呼籲，兩岸中青年學者應接續前輩交流傳統，重啟並深化影視、傳媒領域學術對話，推動兩岸學界融合，進而帶動影視業界合作，形成學界與業界共生共進的狀態。