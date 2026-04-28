鈴木超越日產躍居日本第三大車商

中評社香港4月28日電／共同社報導，日本八大汽車廠商公佈的2025年度全球銷量合計為2434.389萬輛，減少1.3%，連續兩年下滑。在中國市場陷入苦戰的本田等5家車企業績低於上年度。在印度擴大銷路的鈴木則超越經營重建中的日產汽車，躍居國內第三。



全球銷量居首的豐田汽車增長2.0%，達1047.7325萬輛。本田減少8.6%至343.9385萬輛，其中在中國的銷量下滑24.0%。這是由於在純電動汽車（EV）等新能源汽車市場擴大、價格競爭激烈的背景下，未能推出足夠有吸引力的新車型。



鈴木增長2.4%至331.9975萬輛，日產下降4.2%至315.9467萬輛。



在被特朗普政府加徵汽車關稅的美國市場，除混合動力車（HV）表現強勁的豐田外，各家公司銷量均下降。以美國為主力市場的斯巴魯和馬自達均減少9%以上，三菱汽車因部分車型已停產、僅售庫存，降幅達20.4%。



八大車商國內產量與上年度基本持平，合計為805.1451萬輛。包括大發工業在內的4家公司增加，另4家減少。日產下降13.1%，跌幅最大，且連續兩年下滑，原因在於品牌力下降導致銷售不振。正在改造工廠生產線的斯巴魯降幅也較大。大發因此前受認證違規影響推遲投放的新車得以上市，實現24.9%的增長。



全球產量合計為2422.5229萬輛，微增0.2%。