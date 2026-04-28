將被懲戒？呂禮詩不退讓：威武不能屈

中評社台北4月28日電／海軍前艦長呂禮詩近日登上大陸052D驅逐艦烏魯木齊艦；陸委會表示，政府將研究其行為是否違法，另為避免這類灰色區域行為刻意激化社會對立，已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒。對此，呂禮詩也回應，無論民進黨的壓力有多大，自己依然堅持受訪時所說的話，“威武不能屈”。



呂禮詩日前在烏魯木齊艦上受訪時表示，大陸裝備與美軍沒有代差，烏魯木齊艦的核心戰力有64單元垂直發射系統，可搭載紅旗9系列防空飛彈、鷹擊18超音速反艦飛彈等武器；艦尾有大型甲板可搭載反潛直升機，透過投擲聲納浮標與磁測儀搜索潛艦。呂禮詩也總結，從艦上裝備整潔的擺設到防火衣、氧氣呼吸器的陳列，說明大陸海軍準備好了，可以為海疆安全做到最大程度確保。



“立法院”“外交及國防委員會”昨（27）日邀請“國防部長”顧立雄報告“國防部”創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展”，併請“衛生福利部”、“國家科學及技術委員會”列席，並備質詢。顧立雄在會前受訪時，被問及針對呂禮詩行為，是否支持修法？他表示，據自己了解，陸委會已經把修法的草案送到“立法院”，將領有月退休俸從原來的“少將以上”改為“少校以上”，然後有損害“國家”尊嚴的行為，請“立法院”能夠來儘速通過相關的修法。



中時新聞網報道，“謝謝大家的關心，小艦長已經回到台灣了”，呂禮詩昨天在微博發文表示，無論民進黨的壓力有多大，自己依然堅持在052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦上受訪所說的，大陸海軍準備好了，大陸越強大，台灣越安全，“威武不能屈”。



另外，資深媒體人彭文正昨天也在臉書發文聲援呂禮詩，他直言，自己雖然支持“台獨”，但仍挺呂，呂提到“祖國強大” ，“祖國”是認同自由言論自由，“強大”是事實，不知道呂哪裡講錯了？至於“大陸準備好了”說，準備好抵禦外侮，這個說法也沒什麼不對。