日本央行決定暫不加息　3人反對

中評社香港4月28日電／日經新聞報導，日本銀行（央行）在4月28日召開的貨幣政策決定會議上，決定將作為政策利率的無擔保隔夜拆借利率目標維持在0.75%不變。日本銀行預計中東局勢緊張導致的油價上漲一方面將推高物價，另一方面也會對經濟形成下行壓力。為進一步觀察其對經濟和物價的影響，決定暫緩加息。



自2025年12月會議決定加息以來，日本銀行已連續三次會議維持政策利率不變。



在負責制定貨幣政策的9名政策委員中，中川順子、高田創和田村直樹3人反對維持利率不變。三人分別以通膨上行風險加大等為由，提議將政策利率上調至1.0%，但因反對票佔多數而被否決。



此次會議還發佈了每三個月更新一次的《經濟與物價形勢展望報告》。報告將2026財年剔除生鮮食品的消費者物價指數（CPI）同比漲幅預測中值上調至2.8%，較今年1月時上調0.9個百分點。



2027財年的預測為2.3%，較此前上調0.3個百分點；新公佈的2028財年為2.0%。報告指出，“（2026財年）原油價格上漲將主要通過能源價格和商品價格對物價形成上行推動”，但隨後“其影響將逐漸減弱”。



日本銀行更為重視剔除波動較大的生鮮食品和能源後的CPI。該指標的漲幅預測中值在2026財年和2027財年均為2.6%，分別較此前上調0.4個百分點和0.5個百分點。



另一方面，實際經濟增長率預期則被下調。2026財年為0.5%，較此前下調0.5個百分點；2027財年為0.7%，下調0.1個百分點。考慮到油價上漲和物流停滯將推高物價，同時對經濟形成下行壓力，所以決定暫不加息。