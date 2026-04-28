日媒：三星將撤出中國家電銷售

中評社香港4月28日電／《日本經濟新聞》通過對相關人士的採訪獲悉，家電巨頭南韓三星電子計劃2026年內撤出在中國的家電和電視銷售。由於中國企業的崛起，該業務的收益持續低迷。將把該業務的重心轉向表現強勁的美國。



三星電子最快將在4月底最終決定停止在中國國內的家電和電視銷售，將開始向當地員工和合作夥伴展開說明。將逐步處理中國國內的庫存，2026年內完全結束銷售。



該公司將把經營資源轉向半導體和智慧手機的銷售。三星在中國生產冰箱和洗衣機等產品，將維持這些產品的生產體制。在結束向中國國內出貨的同時，轉為面向海外的供應基地。



三星在接受《日本經濟新聞》採訪時表示：“沒有任何已決定的事項”。



此次撤退的最大原因是價格競爭力下降。中國廠商在實現低價格的同時，不斷提升品質，在全球市場的存在感也持續增強。中國消費者重視本國品牌的趨勢也越來越明顯，外資企業正持續處於嚴峻的市場環境。



中國的調查公司洛圖科技的數據顯示，2025年中國國內的電視機出貨量為3289萬台，其中海外品牌的出貨量不足100萬台。



截至2010年代後期，三星在中國取得了一定的銷售業績。但以2016年南韓決定部署美軍的“末段高空區域防禦系統”(THAAD、薩德)為契機，中國出現了抵制南韓產品的運動，導致銷售環境惡化。



一方面，中國製造商的勢頭正在增強。據英國調查公司歐睿國際統計，在2025年全球電視銷量份額中，海信集團和TCL等中國企業合計佔到31.9%，超過了南韓兩家企業（三星和LG）合計的30.4%。



在10年前的2016年，南韓企業的市佔率曾達到35%，中國企業為16%。中國企業逐漸追趕，市佔率（按不同國家和地區的企業統計）在2024年躍居全球第一。



從三星2025財年（截至2025年12月）的合併銷售額中的各項業務佔比來看，家電和電視佔17%，僅次於半導體（39%）和智慧手機（同），排在第三位。從2025財年的營業損益來看，家電和電視業務下滑至虧損2000億韓元（上財年盈利1.7萬億韓元）。這是公司成立以來的首次虧損。



三星電子希望通過可與中國企業形成差異化的高端電視和面向表現強勁的美國市場的銷售來實現反攻。由於即將於6月開幕的足球世界盃，預計更新換代需求將增加，該公司於4月發佈了AI電視新產品。觀看時支援語音交互並顯示必要的資訊。



圍繞電視機，日本企業也在推進重組。今年3月，索尼集團宣佈將電視業務的51%股權和馬來西亞工廠轉讓給中國TCL。