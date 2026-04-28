外交部4月28日例行記者會全文

中評社北京4月28日電／2026年4月28日外交部發言人林劍主持例行記者會：



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，第80屆聯合國大會主席貝爾伯克將於4月29日至30日訪華。



中阿衛視記者：日本首相高市早苗在會議上聲稱，修訂“安保三文件”是左右國家命運的重要工作，要以俄烏及中東局勢為教訓，推進應對“新型作戰方式”以及為“長期戰爭”做好準備，推進海上安保能力、網絡安全和經濟安全保障。請問發言人對此有何評論？



林劍：近期高市政權大力發展軍工產業，現在又公然宣稱為“長期戰爭”做準備。歷史上日本曾挑起戰爭、侵略他國，現在又在渲染所謂“緊張局勢”，是不是要重蹈歷史覆轍、在“再軍事化”道路上狂飈突進、再次成為東亞“禍源”？



當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下滔天罪行，日本人民也深受其害。正是基於日本的侵略歷史，為防範日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。日本憲法對本國軍力、交戰權、戰爭權也作出嚴格限制。



從“專守防衛”到“長期戰爭”，日方近期在軍事安全領域危險、冒進和試探、挑釁動作頻頻，戳穿了其“和平國家”的自我標榜。很多有識之士表示，日方政要近期的一些言論更像是“戰爭動員”、“戰爭叫囂”，與當年日本軍國主義分子如出一轍。今年是東京審判開庭80周年，在這樣一個特殊的年份，日方不僅沒有深刻反省侵略罪行，反而妄圖再行軍事擴張，國際社會對此絕不答應。殷鑒不遠，不可不察。世界上一切愛好和平的國家必須高度警惕、堅決遏止日本“新型軍國主義”的妄動。



總台央視記者：28日，日本自民黨保守派團體“保守團結會”成員及參政黨的166名國會、地方議員參拜靖國神社。中方對此有何評論？



林劍：所謂靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的“戰犯神社”。日方涉所謂靖國神社一系列消極動向公然嚴重踐踏歷史正義和人類良知，挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序。中方對此強烈憤慨，嚴厲譴責。



今年是東京審判開庭80周年，幾天後的5月3日是審判開庭紀念日。80年前，國際社會以如山的鐵證對日本侵略罪行蓋棺定論，依法裁決日本甲級戰犯，捍衛了世界反法西斯戰爭勝利成果和國際公義。80年後的今天，日方某些政客和右翼勢力不僅不思悔改，反而變本加厲，頻頻參拜供有甲級戰犯的靖國神社，妄圖為侵略歷史翻案、為戰爭罪行洗白、為軍國主義招魂。中國人民、當年遭受日本侵略的各國人民、世界上一切愛好和平的正義力量，對此絕不答應。國際社會必須對“新型軍國主義”成勢為患、危害地區和平保持高度警惕，並予以迎頭痛擊。



法新社記者：中方叫停了Meta公司收購人工智能公司Manus。據報導，中方在監管審查後還對兩名聯合創始人採取了限制出境措施。外交部對此有何評論？能否就限制出境事提供更多信息？



林劍：具體問題請向中方主管部門瞭解。我想強調，中國政府依法依規對外商投資進行審查並作出有關決定。



新華社記者：近日多家外媒報導，越來越多中國茶飲、火鍋、運動等品牌開啟新一輪出海熱潮。報導認為，中國企業不僅把產品銷售到海外，而且以技術、設計、供應鏈效率、本地化服務等贏得外國民眾青睞，致力於打造具有全球辨識度的品牌。發言人對此有何評論？



林劍：近年來，中國品牌憑借卓越品質、創新科技和兼具文化溫度的設計，在全球市場廣獲認可。它們為各國消費者帶來了更加豐富、優質的選擇，也成為各國民眾觀察中國、感知中國的鮮活載體。



從代工加工到自主研發，從規模擴張到價值深耕，從借鑒“洋元素”到弘揚“民族風”，中國以充沛的創新能力、市場活力與文化張力推動“中國製造”換擋升級，以開放合作擁抱全球市場。中國品牌成為中國品質的代言人，是中國發展利好世界的生動注腳。我們將繼續與各方共享高質量發展機遇，推動更多中國品牌出海，為中外交流搭建更多橋梁，為全球經濟注入更大動力。



法新社記者：巴布亞新幾內亞總理昨天抵達中國。此訪聚焦礦物和農業貿易。請問中方能否提供更多信息？



林劍：目前我沒有可以提供的信息，你可以繼續保持關注。