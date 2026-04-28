專論：中央政治局會議釋出三重信號

中評社北京4月28日電（評論員 肖瑞）4月28日召開的中共中央政治局會議，在分析中國一季度經濟形勢的同時，釋放出政策重心從穩增長向提質增效與民生保障並重的明確信號。



本次會議提出三項新的核心部署：整治＂內卷式＂競爭、守住不發生規模性返貧底線、強化就業優先導向。在一季度GDP同比增長5.3%、經濟復甦態勢趨於穩固的背景下，中國正利用這一窗口期，將更多政策資源投向產業結構優化與社會風險防控。



作為中共最高決策機制，政治局每季度末召開的經濟專題會議，向來是觀察中國政策走向的重要參照。相比去年底中央經濟工作會議＂穩增長、擴內需＂的緊迫基調，



本次會議展現出更多的政策定力。



隨著外需回暖及製造業投資保持強勁，政策重心出現從單純托底向提質增效微調的跡象。三項新任務分別對應產業升級、弱勢群體保障與就業穩定，形成＂產業提質、



民生保障、風險防控＂並行的政策框架。



在產業層面，“整治內卷式競爭”是本次會議最具代表性的新提法。所謂＂內卷＂（involution），是指在缺乏創新與增量的情況下，參與者通過低水平惡性內耗來爭奪存量資源，導致整體效率下降且各方利益受損。



當前，製造業與新能源產業出現嚴重同質化，企業盲目擴產、大打價格戰，壓縮研發投入，陷入＂低價低質＂循環；同時，地方政府在招商引資中過度補貼、稅收讓利，造成重復建設並人為設置市場壁壘。此時出手整頓，旨在引導產業從價格競爭轉向價值競爭，既減少資源浪費，也有助於緩解因低價出口引發的貿易摩擦。



與此同時，民生保障被提升到戰略高度。會議重申要確保不出現“規模性返貧”，這不僅是對扶貧成果的鞏固，更是對當前經濟復甦不平衡的針對性應對。



儘管中國已消除絕對貧困，但在全球經濟環境複雜、基層收入增速放緩的背景下，偏遠地區群體的抗風險能力依然薄弱。重申這一底線，本質上是為了穩定內需基本盤——通過長效保障機制縮小城鄉差距、穩定社會預期，為經濟長期發展提供支撐。



會議重點強化了＂就業優先導向＂。就業是收入之源，更是內需復甦的核心支撐。當前中國面臨顯著的就業結構性壓力：國家統計局數據顯示，2026年3月全國城鎮調查失業率為5.4%，3月不包含在校生的16－24歲青年失業率為16.9%，較2月上升0.8個百分點，逆轉了此前連續六個月的下行趨勢。2026屆高校畢業生規模預計達1270萬人，同比增加48萬人，就業市場持續承壓。



政治局將就業擺在突出位置，意味著下一階段財政、產業及企業扶持政策將更加注重穩崗擴崗的實際效果。通過扶持實體經濟與中小微企業，激活＂就業—收入—消費＂的良性循環，內需市場的潛力才能充分釋放。對外資及跨國企業而言，穩定的就業環境與勞動力市場，也有助於長期布局並降低經營的不確定性。



整體來看，本次會議的政策組合呈現出務實平衡的特質。官方並非放棄增長目標，而是利用復甦窗口主動化解積弊已久的產業亂象與社會隱憂。這三重信號共同指向一個更趨規範、穩健的市場環境：監管將更加有序，產業競爭環境逐步優化，民生保障持續完善。



在複雜多變的全球經濟環境下，中國通過治理邏輯的系統優化，主動化解產業內耗並加固民生底座，將增強了自身發展的韌性，更為跨境經貿往來與投資合作提供更具穩定性、透明度與可預期的政策土壤。