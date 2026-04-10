快評：李四川選情有兩大利多　仍需戒慎恐懼

昨天民調結果公布後，李四川（右）和黃國昌在媒體鏡頭前來了大擁抱。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／新北市長選戰藍白整合成功，李四川勝出，黃國昌表示祝福。李四川代表藍白出戰，選情有兩大利多，不過仍需戒慎恐懼。



第一大利多是民調數據力壓對手，對選情是一記強心針。早前有民調顯示民進黨提名人蘇巧慧支持度追近、甚至超越李四川，對李四川構成不小壓力。昨天公布的兩份民調，李四川都大勝蘇巧慧，分別領先5.5個百分點、11.8個百分點。該兩份民調被黃國昌讚為“有史以來地方選舉最嚴謹的民調”，因為有年齡配額且納入手機，可信度很高。



第二大利多是黃國昌“願賭服輸”，藍白整合成功，李四川代表藍白出戰，沒有爭議，眾望所歸。昨天在記者會上，雙方互動氣氛良好，會前在休息室內商議時，更一直傳來哈哈大笑的聲音。新北市長選戰藍白一直沒有內耗拉扯，未來可能真正成為藍白合作典範。



李四川出線，藍白勝算提升，不過整合成功只是起點，真正的挑戰從現在才開始，李四川仍需戒慎恐懼，穩紮穩打，因為對手民進黨的蘇巧慧也有很強實力，並非容易對付。



李四川為基層公務員出身，品牌形象主打做實事，做人圓融、使命必達，政治圈風評很好。同時李四川不是搶風頭的類型，不習慣站C位，在競爭激烈的選戰中較吃虧。雖然如此，從昨天公布的兩份民調看，新北選民心有定見，心有所屬，李四川只要維持目前的聲勢不墜，就有勝算。