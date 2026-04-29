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槍聲再起！美國首都兩起槍擊事件傷5人
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2026-04-29 09:09:54
中評社香港4月29日電／據美國媒體28日報導，美國首都華盛頓發生兩起槍擊事件，共造成5人受傷，傷者均無生命危險。
新華社報導，華盛頓特區警察局於當地時間28日晚7時30分許在社交媒體上發文說，該市西北區一街區發生槍擊案，警方正在調查。該警察局15分鐘後再次發文稱，西北區另一街區發生槍擊案，此案與第一起槍擊案無關。警方呼籲民眾提供線索。
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