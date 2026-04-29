以總理：下令以軍特別行動對付黎真主黨無人機

以色列總理內塔尼亞胡（資料圖） 中評社北京4月29日電／新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡28日發表聲明說，他已於兩周前命令以軍開始一項“特別行動”，以應對黎巴嫩真主黨無人機威脅。只是，見效“需要時間”。



以軍晚些時候說，一名以色列國防部承包商當天在黎南部艾泰龍鎮操作挖掘機拆除“真主黨基礎設施”時被無人機炸死。



《以色列時報》報導，攜帶爆炸物的真主黨無人機正對在黎南部行動的以軍士兵構成越來越大威脅。本周早些時候，無人機炸死一名以軍士兵；27日，導致數名以軍士兵重傷。



內塔尼亞胡28日還說，以軍當天炸毀一條真主黨使用的大型地道，並正在摧毀真主黨武裝基礎設施、打死“大量”真主黨武裝人員。以軍當前行動範圍包括以軍在黎南部設立的安全緩衝區、利塔尼河南北、黎東部貝卡穀地。



以軍當天證實，在黎南部坎塔拉鎮炸毀兩條真主黨地道，稱兩條地道總長約2公里，在地道內發現30多個用於“居住和行動策劃”的房間，還有30個竪井。摧毀這兩條地道用了超過450噸炸藥。



以色列第12頻道電視台評論說，現階段在黎南部的戰鬥是以軍目前面臨的“最艱難戰鬥”，既要與真主黨武裝人員近距離正面交火，又要應對來自遠處的火箭彈、反坦克導彈威脅。戰鬥中雙方人員裝備均有損失。