烏擬用地面機器人取代前線後勤軍人

中評社北京4月29日電／據美國《防務新聞》周刊網站4月25日報導，在烏克蘭國防部正採取措施、試圖將所有前線後勤任務從軍人轉移到機器人身上之際，烏克蘭將在2026年上半年簽訂購買2.5萬台無人地面載具的合同，是2025年總數的兩倍多。



國防部長米哈伊洛·費多羅夫近日與國內無人地面載具製造商會面後透露了這一目標。他還宣布，國防部已經開始準備簽訂2027年的合同，以穩定長期製造渠道。



費多羅夫4月18日在臉書網站上寫道：“無人地面載具在前線執行重要的後勤和疏散任務。僅在3月，軍方就使用它們執行了9000多次任務。”



他說：“我們的目標是，100%的前線後勤任務應該由機器人系統完成。”



費多羅夫4月23日表示，自1月以來，烏克蘭國防部已花費超過140億格裡夫納（約合3億美元），通過一個數字採購系統將超過18.1萬套無人機、無人地面載具和電子戰系統推至前線。該系統使前線部隊能夠直接從國內製造商處訂購設備。



烏克蘭總統澤連斯基在4月14日武器製造者日發表講話說，烏克蘭軍隊在過去三個月內執行了超過2.2萬次無人任務，使許多軍人免於從事戰爭中最危險的工作。



澤連斯基特別提到了一次行動。他說，去年夏天，第3獨立突擊旅一支機器人打擊部隊的操作人員僅使用無人機和無人地面載具，就攻占了哈爾科夫州的一個俄軍築壘陣地。

