【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
直擊武警新疆總隊某防化分隊噴火器實噴訓練
http://www.CRNTT.com
2026-04-29 10:09:59
中評社北京4月29日電／近日，武警新疆總隊某支隊防化分隊組織噴火器實噴訓練，錘煉官兵打贏本領。
來源：央廣軍事
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
帥！近距離感受武警官兵戰術演練
(2026-04-28 12:00:08)
練為戰！直擊武警官兵多課目訓練現場
(2026-04-25 09:06:35)
解放軍和武警官兵以多種形式緬懷英烈
(2026-04-05 03:20:22)
協同制敵，看武警官兵戰術專項訓練！
(2026-03-26 14:34:35)
直擊武警廣東總隊某部官兵實戰化訓練
(2026-03-23 11:42:22)
直擊武警官兵硬核練兵現場！
(2026-03-21 10:04:11)
直擊武警廣西總隊機動支隊實戰化訓練
(2026-03-16 09:42:10)
2026年中國國防支出增長6.9%
(2026-03-11 11:28:38)
解放軍和武警部隊代表團新聞發言人答記者問
(2026-03-11 11:21:45)
解放軍和武警部隊代表委員熱議政府工作報告
(2026-03-06 12:43:05)