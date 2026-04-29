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直擊武警新疆總隊某防化分隊噴火器實噴訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-29 10:09:59
　　中評社北京4月29日電／近日，武警新疆總隊某支隊防化分隊組織噴火器實噴訓練，錘煉官兵打贏本領。

　　來源：央廣軍事
 


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