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美軍以違反對伊封鎖為由在阿拉伯海攔查一商船
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2026-04-29 10:13:13
中評社北京4月29日電／美軍中央司令部28日在社交媒體發布消息說，美軍當天在阿拉伯海登船檢查一艘其懷疑違反美國對伊朗港口封鎖的商船，在確認這艘船不前往伊朗後予以放行。
中央司令部稱，懷疑這艘名為“藍星3”號的商船企圖駛往伊朗，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊士兵登船進行搜查，船舶追蹤網站顯示，“藍星3”號是一艘懸掛科摩羅旗幟的集裝箱船。
美軍中央司令部還說，美軍在整個中東地區持續開展行動並執行相關封鎖任務，迄今已有39艘船在美軍要求下改變航向。
來源：新華網
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