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美軍稱已要求38艘船改變航向
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2026-04-29 10:16:02
中評社北京4月29日電／美軍中央司令部26日在社交媒體上表示，自美軍針對伊朗港口及海域展開封鎖行動以來，已有38艘船舶被要求改變航向。
來源：新華網
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