香港上月出口飆35.8%　升幅五年最大

中評社香港4月29日電／受惠AI相關電子產品強勁需求，香港3月份出口值同比大升35.8%至6184億元，遠超市場預估的13%，錄得2021年1月以來，5年最大升幅。首季出口升32%，充分顯示了香港作為國際貿易中心的地位。分析指出，電子產品佔香港出口總額逾70%，很多集成電路、智能手機和電腦零配件都經港出口，只要未來AI需求持續，香港出口前景仍樂觀，惟中東戰事帶來的隱憂不容忽視。



大公報報導，繼今年2月份錄得24.7%的按年升幅後，3月份出口貨值升35.8%至6184億元，同比增35.8%。按地區分析，上月出口亞洲整體出口貨值上升37.8%，當中新加坡大升125%、馬來西亞升62.3%、泰國升61.7%、中國台灣升50.9%和中國內地升39.5%，而出口美國亦勁升80.8%。按產品分類，“電動機械、儀器和用具及零件”升47.9%、“通訊、錄音及音響設備和儀器”升94.7%和“非鐵金屬”更大升175.9%。



對於香港出口大升，立法會工業界（第一）議員黃永威接受訪問時表示，出口之利好因素是國家在科技領域的領先優勢，目前中國在AI、高端機器人、電動車及通訊設備等領域，已穩居全球業界龍頭地位。隨著國家持續推動“新質生產力”，大量具備國際競爭力的國產高科技產品，經由香港轉口至全球，香港作為國家對外貿易的首選門戶，充分受惠於內地科技產業的蓬勃發展與供應鏈韌性帶來的機遇。



港質檢可靠 賣家傾向經港出口



黃永威表示，中東戰事帶來的隱憂不容忽視，特別是推高油價、原材料成本及運費，這將溫和影響未來的出口表現，令廠商利潤受壓。目前觀察到市場訂單已出現“短單化”傾向，有關成本上升的負面影響預計會在未來數個月逐步顯現。因此，業界要分散市場及嚴控成本，冀特區政府加強在物流及出口信保的支援，助業界在複雜的環球局勢下穩健發展。



香港紡織業聯會名譽會長林宣武向《大公報》表示，中國AI等科技產品技術優異，且售價吸引，愈來愈受歐美各國歡迎，部分公司訂單滿滿，亦刺激美國科技產品經香港轉口內地。“仍有不少公司經本港轉口，因香港的質檢可靠，且整體營商環境超卓，發揮超級聯繫人和國際貿易中心的作用。”



主要海外市場需求堅挺



香港貿發局研究總監龐溟表示，儘管中東局勢持續緊張推高能源價格，香港出口業務至少在短期內預期仍保持平穩。他說，外貿持續展現增長動力，主要受惠於全球對電子產品及其他中間產品的持續需求。這些產品在區域及全球供應鏈中具關鍵地位。其中，來自中國內地及其他東盟生產基地對各類工業製品需求展現韌性，加上主要海外市場需求穩定，為本港出口提供扎實基礎。雖然地緣政治不確定，但主要市場持續優化供應鏈布局，將繼續支持本港貿易。



特區政府發言人表示，3月出口強勁主要受全球對AI相關電子產品需求支持。展望未來，中東局勢升溫對環球經濟短期前景構成下行風險，並可能干擾全球貿易。不過，全球對AI相關電子產品的需求堅挺，應會為港出口提供支持，政府續密切留意外圍環境演變及保持警覺。