英王查爾斯美國會演說暗槓特朗普　外媒解析

中評社香港4月29日電／目前在美國進行國是訪問的英國國王查爾斯三世，28日在美國國會發表演說，他在演說中強調美英團結的重要性，由於美國總統特朗普屢次抨擊北約及英國，查爾斯也在演說中婉轉反駁特朗普，重申北約、防衛烏克蘭及氣候危機的重要性。由於查爾斯演說的措辭相當隱晦、委婉，外媒也進一步解讀他字里行間實際上要表達的意思，以及對特朗普的反駁。



綜合路透、美聯社、CNN等報導，查爾斯三世是第二位在美國國會發表演說的英國君王，他的母親、已故英國女王伊麗莎白二世曾於1991年在美國國會發表演說。



查爾斯在約30分鐘的演說中強調美英團結，他在演說開頭提到，長久以來美英兩國命運緊密相連，在充滿不確定、衝突的時代相遇，他提及25日晚白宮記者協會晚宴的槍擊事件，強調“這類暴力行徑永遠不會得逞”。



《中時新聞網》報導，查爾斯此趟美國行是為慶祝美國獨立建國250周年，他強調美英之間的關係不衹有250年，而是跨越4個世紀，“不論我們之間存在何種分歧，不論我們之間存在哪些爭議，我們都團結一致致力於維護民主，保護全體人民免於受到傷害”。



查爾斯在演說前半段反覆強調已有數百年歷史的美英聯盟重要性，稱讚這層聯盟關係“獨一無二”，如今，這層聯盟關係“比過去任何時候都更重要”。



他接著話鋒一轉，談到如今的世界，已比1991年伊莉莎白二世訪美時“更加動盪且更危險”，藉機強調夥伴關係的重要性，“我們面臨的挑戰過於巨大，任何國家都不能獨自承擔，但在如此無法預測的環境下，我們的聯盟不能裹足不前，或認為基本原則能沿用下去，正如我國首相上月所言，我們的夥伴關係不可或缺”。



他在後續演說中，婉轉、堅定地反駁過去數月來特朗普對英國、北約的多項指責。今年稍早，特朗普貶低北約在阿富汗戰爭中的貢獻，宣稱北約從前線“退縮”，查爾斯強調，911恐攻後，美國成為第一個援引北約共同防禦條款的國家，“我們共同響應了這一號召，正如過去一個世紀以來我們的人民所做的一樣，肩並肩挺過兩次世界大戰、冷戰、阿富汗戰爭，以及那些定義我們共同安全的重要時刻”，他接著巧妙地呼籲美國繼續保衛烏克蘭，“今天，捍衛烏克蘭及其最勇敢的人民需要同樣的堅定決心，為了確保真正的公正及持久的和平，我們也需要這種決心”。



◎POLITICO歐洲版評論，查爾斯有關北約的發言，是在向特朗普呼籲：不要違背北約第五條款，因為英國曾在關鍵時刻幫助過美國。