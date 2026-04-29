香港廠商：原料及運輸成本上升　小心接單

中評社香港4月29日電／中東戰事爆發以來，油價持續高企，連帶運輸成本及相關原材料累積不少漲幅，市場觀望氣氛更盛，令買家減少每批採購量。因此，商會人士呼籲，出口商要小心接單，充分考慮各項可能發生的風險，時刻關注形勢，並與買家保持溝通，尋找共同應對方案。他坦言，現時戰事主要影響中東地區，若不利因素擴至東盟及歐洲，則不利香港在內的亞洲出口表現。



憂買家不願分擔漲幅



大公報報導，香港紡織業聯會名譽會長林宣武表示，現時戰事之影響仍局限中東，往歐洲的航運成本也上漲，惟暫未影響歐美等主要市場之需求。然而，現時愈來愈多原材料漲價，擔心推高廠家成本，加上若買家不願分擔漲幅，戰前已簽約的廠家生產壓力將大升。



有廠商指出，早前全球化工巨頭陶氏化學大幅上調聚乙烯（PE）價格，4月每磅調漲30美仙，漲幅約60%，並計劃5月再漲20美仙，連同其他企業將聚丙烯（PP）、聚氯乙烯等原料價格調升，廠家日子難捱。因此，在原料價持續高企下，部分廠家對接單反應一般，或要求在合約加上漲價條款，才考慮生產。



部分廠家則積極分散市場，大力開拓北美、東南亞等市場，降低對單一中東市場的依賴。數據顯示，不少企業已成功轉向英國、日本等市場填補空缺。