香港樓價連升十個月　創逾兩年高

中評社香港4月29日電／本港私人住宅樓價走勢越升越急，今年首季的升幅已超越去年全年，達4.4%；其中B類中小型單位首季升幅最為顯著，超過4.74%。業界預期樓市升勢持續，全年升幅更由之前預計約5%，調升至約10%。



大公報報導，差餉物業估價署編製的私人住宅售價指數，自去年4月起開始反彈，去年全年升幅約3.6%。今年升勢加快，首3個月的按月升幅分別達1.13%、1.82%及1.39%。3月份指數最新報312.8點，是28個月新高，首季上升4.4%，過去12個月更升約9.8%。



各類單位的售價指數，實用面積小於1722方呎的D類單位，今年首季的升幅高於去年全年；實用面積431至753方呎的B類中型單位表現最出色，3月份指數報306.9點，首季累升4.74%，去年全年則升3.3%；至於實用面積逾1722方呎的E類超大型單位，指數首季升約2%，去年全年升幅約3.1%。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，住宅售價指數已連升10個月，且創逾兩年新高，顯示本港樓市明顯呈現回升趨勢，反映市場承接力正穩步增強，發展商亦上調售價。



全年料升一成



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，本港新股市場活躍，資金流入增加，間接帶動資產市場表現。發展商積極去庫存成效顯現，且開始減少折讓、削減優惠甚至上調售價，反映對未來市況回復信心。用家及投資者均積極入市，加上經濟活動逐步正常化、人口及高端人才流入等因素，為住宅市場提供中長線支持。他預計今年本港住宅樓市持續處於上升周期，若宏觀環境未出現重大逆轉，全年樓價有望上升8%至10%。



高力香港估價及諮詢服務高級副董事曾寶民表示，去年年中利率下調、港股持續造好引發財富效應、高才及留學需求帶起租務回報等多重利好因素影響下，市場情緒樂觀，樓市成交熾熱蔓延至今年首季。土地註冊處數字顯示，私宅成交今年首季錄18654宗，較去年同期上升近53%，高於2021年樓市高峰期的首季。即使中東局勢不確定，利率趨勢受關注，而各大銀行亦隨著樓市升溫，調升物業估價，加上租務回報受需求強勁所驅動，業主防守力強化，預期樓價接下來表現仍會穩定發展。