香港住宅租金連續五月新高　代理：未見頂

來港升學人數進一步增加，業界料本季住宅租金升幅擴大。（大公報） 中評社香港4月29日電／差估署公布私人住宅租金指數，自去年11月份刷新2019年8月份的歷史紀錄後，其後4個月再勢如破竹，即連續5個月均創新高，3月份最新報202.2點，按月再升0.6%。



大公報報導，各類單位中，租金表現較弱是實用面積小於431方呎的A類小型單位，自去年8月至今，連續8個月維持於219.8點，即7個月來無升跌。其餘4類單位的3月份指數，均按月上升逾1%，其中實用面積753至1722方呎的C類中大型單位及D類大型單位，3月份指數各報172.1點及162.1點，按月各升約1.24%及1.44%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於各項專才政策，租金指數繼續創歷史新高，連升5個月。另外，根據最新公布，本港8間大學首次全數躋身亞洲百強，相信有助吸引更多海外學生來港升學，為港住宅租賃帶來進一步支持，本季升勢將加快。



專才與留學帶動剛需



美聯物業分析師岑頌謙表示，首季一般是住宅市場的傳統租務淡季，惟住屋剛需強勁，帶動呎租屢創新高。本季是傳統租務旺季，政府推動“留學香港”品牌及發展國際教育樞紐的帶動下，加上調升資助專上院校非本地生自費學額上限，預計來港升學人數進一步增加，部分學生會提前於本季來港租樓。同時，外來專才持續流入，推動租務需求，料本季租金升幅擴大。