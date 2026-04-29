黃金周將至　香港海關“放蛇”打擊無良藥店

中評社香港4月29日電／內地“五一黃金周”五日長假期，預料將有98萬內地遊客訪港，過往有不良藥店以混淆“斤両錢”的手法，逼顧客以百倍價格購買已磨粉的中草藥。油尖旺及銅鑼灣也有部分藥店，售賣高仿知名品牌商標和包裝的“高仿藥”，旅客往往難以辨別而誤購。



大公報報導，海關不良營商手法調查課監督何鎮榮接受記者訪問時表示，4月下旬起已多管齊下，加強打擊“斤両錢”和“高仿藥”等不良營商手法活動，將會幾乎每天派員喬裝旅客試購（“放蛇”）、高調巡查執法，靈活增加“快速行動隊”人手處理遊客緊急投訴，並加強線上、邊境管制站、跨境巴士及旅客熱點宣傳。



何鎮榮表示，近年打擊“斤両錢”不良手法已見成效，去年接獲284宗相關舉報，較2024年的389宗下跌逾兩成。海關人員近日已經開始加強執法，包括在本月21至22日相繼拘捕來自不同藥店的兩名男店員。一名被捕店員向喬裝旅客試購的關員，模糊含混地提供中藥材珍珠草的計價單位，試圖誤導關員以為以斤計價合共140元，磨粉後又表示貨品是以錢計價，導致價格暴增至22400元，相差160倍。



“買一送一”驚變“買十送一”



另一名被捕人士涉及一宗內地旅客舉報個案。旅客日前稱被該藥店以“買一送一”優惠作招徠，惟蟲草磨粉後店員才改稱優惠為“買十送一”，誤導該旅客以超出預期十倍以上的價格交易，總價錢由6000元變成71400元，並以蟲草已磨粉為由，要求旅客付費。兩名被捕者均涉嫌幹犯“誤導性遺漏”罪行，案件仍在調查。



何鎮榮透露，去年1月至今年3月，海關接獲舉報共開立11宗涉及“參茸海味及中西藥業”的調查個案，並已就兩宗案件作出檢控，一宗向商戶發出警告信，三宗個案仍在調查，其餘五宗則因證據不足而沒有作出檢控。



加強巡查多個旅遊購物區



內地五一黃金周將至，何鎮榮指出，海關將在多個旅遊購物區加強高調巡查，針對藥店、參茸海味店、珠寶首飾店、小販攤檔等，主要提醒商戶必須遵守《商品說明條例》的規定；同時持續幾乎每天進行喬裝顧客的“放蛇”試購行動，主動打擊違法行為，如果收到旅客舉報會即時展開調查，包括向旅客瞭解案情，再到涉案商戶調查搜證。



至於向旅客宣傳方面，海關會在旅客購物熱點和陸路邊境管制站向旅客派發宣傳單張，提供消費錦囊，並會安排流動宣傳車、設立流動宣傳攤位、派發宣傳單張及展示宣傳橫額，提醒旅客留意常見的不良營商手法，講解消費者權益及購物時需要注意的事項。何鎮榮表示，已經和一些導遊或旅行社營運商合作，提醒遊客提防不良營商手法。



海關也已聯同小紅書、抖音、微信公眾號等內地主流社交平台發放宣傳影片，揭示藥店常見的不良營商行為，相關影片更安排於港深跨境巴士上播放。海關未來會持續加大內地平台的宣傳力度，讓更多訪港旅客提前瞭解消費陷阱，提高警覺。



海關“快速行動隊”助搜證 保旅客權益

