富權：新北“藍白合”，不止是政黨的選擇

中評社香港4月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：新北市長選舉“藍白合”，不止是政黨的選擇。以下為文章內容。



中國國民黨、台灣民眾黨於昨日下午舉行聯合記者會，揭曉新北市長民調結果，國民黨參選人李四川兩份對比式民調皆領先民眾黨參選人黃國昌，最終新北市長候選人由李四川正式出線，民眾黨主席黃國昌信守承諾表示支持，這標誌著新北市長選舉“藍白合”正式落地。作為台灣地區“天下第一大市”、全台最大票倉，新北市的“藍白合”絕非簡單的選舉合作，而是牽動台灣地區政壇格局、回應民意期待、影響兩岸走向的關鍵舉措。



新北市作為台灣地區人口最多的行政區，常住人口近四百萬，合格選民數全台最高，向來是地方選舉的兵家必爭之地，其選情走向被視為全台地方選情的重要參考。該市前身為台北縣，二零零五年後藍營持續深耕地方治理，二零一零年升格為新北市後，始終由國民黨籍人士擔任市長，形成了藍營民意基礎相對穩固但藍綠力量仍有拉鋸的格局。



“藍白合”的核心初衷，是整合在野力量、避免選票分散，防止民進黨（綠營）因在野陣營內耗而坐收漁利。過去台灣地區地方選舉中，在野陣營多次因內部分裂、互相拆台，即便總選票超過民進黨，最終仍輸掉席位，這一慘痛教訓促使藍白兩黨放下黨派分歧，走向合作。與此同時，新北市民早已厭倦政黨惡鬥，渴望能專注民生治理、踏實辦事的執政團隊，這也為藍白合作奠定了民意基礎。



二零二六年三月十八日，藍白兩黨正式簽署合作協議，確定在“九合一”選舉中採取部分縣市聯合競選、聯合治理的合作方向，其中縣市長提名遵循“先提名、再整合、共同推舉一人”原則，在無現任者或兩黨均無現任者的縣市，以民意調查為主要依據確定最終候選人，新北市便是這一合作機制的核心試點之一。



新北市“藍白合”的整合過程總體平穩，雙方始終保持良好溝通。三月十一日，李四川正式被國民黨徵召參選新北市長，面對媒體提問時表示，若藍白合作順利，將服從黨中央統一協調，以大局為重；民眾黨主席黃國昌作為該黨參選人，也多次公開表示與李四川溝通順暢，願以平和方式完成協商，展現合作誠意。



四月十五日，藍白兩黨工作小組召開閉門會議，雙方代表李四川、黃國昌親自出席，最終達成共識——以“全民調”方式確定最終參選人，民調採用對比式，手機與市話比例為“三比七”，總樣本數一千二百通，調查時間不公開，且僅公佈勝出者，不對外公佈具體民調數字，以此避免民進黨干擾，確保結果體現市民真實意願。



昨日下午，藍白兩黨共同舉行記者會，正式公佈民調結果——國民黨籍李四川民調勝出，成為藍白共推的新北市長參選人，民眾黨主席黃國昌當場表示欣然接受結果，承諾將全力輔選李四川；李四川則感謝黃國昌以大局為重，強調當選是責任的開始，將全力以赴服務新北市民。



這是“藍白合”從理念走向實踐的關鍵一步。透過制度化、規則化的合作機制（如以對比式民調作為整合依據），國民黨與民眾黨成功避免了在野陣營的分裂與內耗，將資源集中於推舉最具勝選實力的候選人。尤其是在新北市這個全台灣人口最多、被視為“一級戰區”的選區，若藍白各自推派候選人，極可能分散在野票源，讓民進黨候選人漁翁得利。此次整合成功，確保了“非綠”選票的集中。實際上，民調顯示國民黨的李四川在藍白整合後對決民進黨的蘇巧慧，具有明顯優勢；而若由民眾黨黃國昌出戰，則呈現落後或膠著狀態。整合後，李四川可在固守國民黨在新北市傳統基本盤的同時，部分地吸收民眾黨所擁有的年輕與中間選票，將會形成強大的合力。這股合力直接衝擊民進黨在新北市的選情，使其守住此關鍵票倉的難度大幅增加，從而使李四川大幅提升勝算。

