港深創科園建大容量儲能電池生產線

中評社香港4月29日電／創新科技署昨日宣布，“創新及科技基金”下的“新型工業評審委員會”（評審委員會），已原則上支持一宗由廈門海辰儲能科技股份有限公司旗下海港科技有限公司提交的“新型工業加速計劃”（“加速計劃”）申請。



大公報報導，項目計劃於港深創新及科技園建立大容量儲能電池生產線，屬先進製造科技領域，總預算投資金額超過2億元，預計“加速計劃”資助金額約為8000萬元。



翻查資料顯示，海港科技有限公司於2026年1月5日在香港註冊。廈門海辰儲能科技股份有限公司（簡稱“海辰儲能”）由吳祖鈺、王鵬程於2019年12月共同創立，總部位於廈門火炬高新區。根據海辰儲能的官網資料，該公司是一家專注於提供以儲能電池和系統為核心、覆蓋全場景儲能解決方案的全球領先新能源科技公司，已為20多個國家和地區的客戶提供優質的產品和解決方案。



孫東：優化計劃助發展創科產業



創新科技及工業局局長孫東表示，樂見海港科技有限公司在“加速計劃”的申請獲評審委員會支持，充分體現政府對企業在香港發展先進製造產業的支持。有關申請是“加速計劃”自去年11月下調申請門檻以來，首宗項目總成本低於3億元並獲評審委員會支持的項目，足見優化有助業界發展創科產業。此外，這亦是首次有進駐河套深港科技創新合作區香港園區的企業，透過“加速計劃”的資助建立中試及智能生產線。隨著北部都會區和河套合作區等土地資源相繼釋出，提供更多的工業用地，政府將會持續推進香港新型工業化發展，加快發展新質生產力，融入國家新型工業化整體布局。



“加速計劃”為從事策略性產業（即生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技），並投資不少於1億元在香港設立新智能生產設施的企業，以1（政府）：2（企業）的配對形式提供資助，每家企業的獲資助總額上限為2億元。此外，政府亦為相關企業提供額外資助，以供聘用研究人才及／或技術人員。



“加速計劃”全年接受申請，詳情載於“創新及科技基金”網頁（www.itf.gov.hk）。