國台辦4月29日例行發布會全文

國台辦於4月29日上午舉行例行新聞發布（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華4月29日主持例行新聞發布會，並就“美台對等貿易協議”（ART）引發島內擔憂、民進黨當局威脅禁用大陸高德地圖APP、島內兩岸關係議題最新民調、人民海軍艦艇開放活動、和平統一後“台灣經濟發展會更好”等近期兩岸熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎前來參加國務院台辦例行新聞發布會。現在請大家提問。



人民日報記者：國務院台辦發言人在之前發布會上已分別闡釋了和平統一後台灣“七個更好”中的三個“更好”，受到兩岸輿論高度關注。請問發言人對“和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好”有何闡釋？



陳斌華：“十四五”時期，大陸經濟總量實現新躍升，國內生產總值躍上140萬億元新台階，年均增長5.4%、在全球主要經濟體中位居前列；科技和產業創新取得新突破，改革開放邁出新步伐，民生福祉達到新水平。“十五五”規劃綱要對建設現代化產業體系、加快高水平科技自立自強、建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體制、擴大高水平對外開放等方面作出戰略部署。今年是“十五五”開局之年，儘管外部環境更加複雜嚴峻，一季度大陸經濟開局良好，國內生產總值（GDP）增長5.0%，在全球主要經濟體中繼續名列前茅；主要宏觀指標增速回升，新動能快速成長，新質生產力穩步發展。大陸經濟發展具有強勁動能和充沛活力，穩中向好、長期向好的基本面沒有變，也不會變。



和平統一後，立足於大陸超大市場和超大規模經濟等各方面優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟將煥發新的活力，台灣同胞將從中得到實實在在的好處。兩岸貿易將進一步釋放新的增長動能，14億多人口的大陸市場將成為台灣經濟穩定增長的強力支撐；兩岸產業鏈、供應鏈將深度融合，進一步激活台灣產業發展的內生動力。在升級傳統產業方面，台企可以通過兩岸上下游協同創新，實現數字化轉型、智能化升級，煥發高端化、智能化、綠色化蓬勃生機。在壯大新興產業方面，台企可以通過開發新技術、新產品、新場景，進入更多新領域、新賽道，向產業鏈、價值鏈高端躍升。在布局未來產業方面，台企可以通過善用大陸科技產業資源，積極融入創新生態，獲得更大的發展空間。此外，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，物流、人流、資金流、信息流將更加順暢，為台灣民眾提供更多就業創業機會。



和平統一將給台灣的投資環境、營商環境注入更大的確定性、成長性，是台灣經濟發展的空前良機和最大底氣。希望廣大台灣同胞與大陸同胞一道，攜手推動兩岸和平統一，共享中國式現代化發展成果，創造持續發展、共同繁榮的光明未來。



新華社記者：4月23日是人民海軍成立77周年，在海軍節期間，人民海軍艦艇開放活動在青島等多地舉行，吸引台灣媒體記者、多位台灣名嘴網紅和許多台灣民眾參觀，紛紛贊嘆人民海軍建設取得的成就，表示有人民軍隊保護台灣民眾，中華民族才能不受外敵欺負。請問對此有何評論？



陳斌華：新時代以來，人民海軍向海圖強、走向深藍。今年海軍節開放活動展示了人民海軍建設新成就、新風貌，展現了人民海軍捍衛領海、領空和國家主權的堅定意志、堅強決心、強大能力。台灣民眾在參觀後發出的由衷感嘆，抒發了兩岸同胞的共同心聲，那就是衹有一流軍隊、強大國防，才是海內外中華兒女最安心的後盾，才是挫敗任何分裂中國圖謀的利劍。