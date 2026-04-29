國台辦：一流軍隊是挫敗分裂圖謀的利劍

國台辦發言人陳斌華在4月29日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）本屆海軍節期間，人民海軍艦艇開放活動讓台灣民衆看到人民海軍建設成就，國台辦發言人陳斌華4月29日在例行新聞發布會上表示，很多台灣同胞現場感受到人民海軍強大實力和優良作風，只有一流軍隊、強大國防，才是挫敗任何分裂中國圖謀的利劍。



有記者提問說，4月23日是人民海軍成立77周年，在海軍節期間，人民海軍艦艇開放活動在青島等多地舉行，吸引台灣媒體記者、多位台灣名嘴網紅和許多台灣民衆參觀，紛紛贊嘆人民海軍建設取得的成就，表示有人民軍隊保護台灣民衆，中華民族才能不受外敵欺負。請問對此有何評論？



陳斌華指出，新時代以來，人民海軍向海圖強、走向深藍。今年海軍節開放活動展示了人民海軍建設新成就、新風貌，展現了人民海軍捍衛領海、領空和國家主權的堅定意志、堅強決心、強大能力。台灣民衆在參觀後發出的由衷感嘆，抒發了兩岸同胞的共同心聲，那就是只有一流軍隊、強大國防，才是海內外中華兒女最安心的後盾，才是挫敗任何分裂中國圖謀的利劍。



記者追問說，近日，台退役少校艦長呂禮詩在參加人民海軍成立77周年海軍艦艇開放活動時表示，“感覺祖國強大了，就代表台灣更安全”。對此，台防務部門配合陸委會提出“兩岸人民關系條例”修正草案，將原本僅適用於少將以上退役軍官所謂“若有損害台灣尊嚴可以扣減其終身俸”的條款，擴大適用於少校以上。請問對此有何評論？



陳斌華表示，今年4月23日是人民海軍成立77周年紀念日。當天，海軍在山東青島面向公衆開放6艘艦艇，很多台灣同胞參加了開放活動，登上軍艦，與海軍官兵交流，現場感受人民海軍強大實力和優良作風。人民海軍的使命是保家衛國、保衛人民，自然也包括台灣同胞。台胞的感言表達了真摯的民族情懷，獲得兩岸同胞紛紛點贊。兩岸同胞同文同種、休戚與共，理應堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。



陳斌華強調，民進黨當局罔顧事實，侵犯言論自由，恐嚇、打壓參與兩岸交流、敢於仗義執言的人士，大搞“綠色恐怖”、“台獨專制”，多行不義必自斃。