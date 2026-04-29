2025年全球軍費連續第11年增長

中評社北京4月29日電／據法新社4月26日報導，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發布的報告，受多重衝突影響，2025年全球軍費開支接近2.9萬億美元，連續第11年增長。



報告稱，美國、中國和俄羅斯是主要的三大軍費支出國，合計支出1.48萬億美元，占全球總支出的一半以上。儘管美國軍費有所下降，但全球軍費同比仍增長2.9%，較前一年的9.4%有所放緩。



斯德哥爾摩國際和平研究所研究員洛倫佐·斯卡拉薩托說，2025年又是戰爭頻發、緊張局勢加劇的一年。



報告顯示，軍費負擔（即軍費占全球國內生產總值的比重）創下2009年以來的新高。



斯卡拉薩托說：“種種跡象表明，全球安全感下降，各國增加對軍隊的投入以應對當前國際環境。”



美國軍費開支2025年為9540億美元，較2024年減少7.5%，這一降幅主要歸因於美國未批准向烏克蘭提供新的軍事援助，而此前三年總共承諾給烏克蘭1270億美元的援助。



美國此次軍費下降只是暫時的，因為國會已批准2026年超過1萬億美元的軍費開支，如果特朗普的預算提案獲得通過，2027年的軍費開支甚至可能達到1.5萬億美元。



此次全球軍費增長的主要驅動力來自歐洲（包括俄羅斯和烏克蘭）。歐洲地區的軍費支出增長14%，達到8640億美元。斯卡拉薩托認為，這主要歸因於兩個關鍵因素：其一是仍在烏克蘭持續的戰爭，其二是美國減少對歐洲的安全承諾。美國“敦促歐洲承擔更多自身防務責任”。



德國作為全球第四大軍費支出國，2025年的軍費開支增長24%，達到1140億美元。

