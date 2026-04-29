跨文明認知工程－－《三百年世界看中國》

在過去數百年中，世界各地的旅行者、傳教士、外交使團、學者與商人，曾以第一手視角記錄下他們所見到的中國。 已經翻譯完成，或等待今年出版的部分書籍。 已經翻譯完成，或等待今年出版的部分書籍。 中評社香港4月29日電／旅居德國華僑、翻譯家、出版家吳偉栗正在籌劃、推動一個基於原始文獻的跨文明認知工程－－《三百年世界看中國》項目，通過整理、翻譯與出版原始文獻，讓歷史重新發聲，讓不同文明之間的認知回到其最初的現場。



吳偉栗，長春市人，曾主修通訊工程、漢語言文學、經濟信息學等專業。九十年代曾在中國從事邊貿、運輸、酒店、房地產等業務，1998年赴德國留學，2001年創立德國格蘭茨公司（GLANZ GmbH），在國際貿易、酒店、文化交流等多領域發展。2013年起翻譯、整理多本百年前西方人士記述中國的原著，出版中文版。



吳偉栗近日通過社交媒體，介紹《三百年世界看中國》項目的相關情況。



《三百年世界看中國》一個基於原始文獻的跨文明認知工程



一、項目緣起



在全球化與文明對話不斷深化的今天，人們對於“中國”的認知，往往建立在當代敘事、媒體話語或立場性表達之上。然而，這種認知往往是片面的，甚至是被歷史斷裂所遮蔽的。



事實上，在過去數百年中，世界各地的旅行者、傳教士、外交使團、學者與商人，曾以第一手視角記錄下他們所見到的中國。這些記錄散落在歐洲各國檔案、圖書館與舊籍之中，構成了一部尚未被系統整理的“世界觀察中國史”。



《三百年世界看中國》項目，正是在這一背景下提出：通過整理、翻譯與出版這些原始文獻，讓歷史重新發聲，讓不同文明之間的認知回到其最初的現場。



二，項目目標



本項目致力於建立一個跨文化、跨語言的歷史文本體系，核心目標包括：

系統整理17至20世紀西方關於中國的第一手文獻；

以忠實原文為原則進行翻譯與出版；

構建“世界如何看中國”的連續歷史敘事；

推動跨文明理解與歷史認知的再平衡。



本項目並非對中國進行評價，而是：讓世界曾經如何看中國，重新被世界看見。



三，項目內容與方法



1.文獻來源。項目選取具有代表性的歷史文本，包括：

＊耶穌會士書信集（17–18世紀）

＊歐洲旅行者與商人記錄

＊俄國與英國使團文獻

＊19世紀傳教士與外交觀察



這些文本來自法語、拉丁語、英語、德語等多種語言原始資料，均為本人多年來的收藏。

