美國防部正式申請更名為“戰爭部”

中評社北京4月29日電／當地時間4月28日，美國五角大樓已正式提出更名申請，擬將“國防部”更名為“戰爭部”，預計相關調整成本將超過5000萬美元。



據悉，五角大樓總法律顧問辦公室已發布相關提案，推動修改法律以完成正式更名。



來源：央視新聞客戶端