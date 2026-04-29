【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國防部正式申請更名為“戰爭部”
http://www.CRNTT.com
2026-04-29 12:29:49
中評社北京4月29日電／當地時間4月28日，美國五角大樓已正式提出更名申請，擬將“國防部”更名為“戰爭部”，預計相關調整成本將超過5000萬美元。
據悉，五角大樓總法律顧問辦公室已發布相關提案，推動修改法律以完成正式更名。
來源：央視新聞客戶端
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美軍以違反對伊封鎖為由在阿拉伯海攔查一商船
(2026-04-29 10:13:13)
關注：美已妥協？綠軍購堅持1.25兆惹議
(2026-04-29 01:01:17)
美迫開放市場對比大陸惠台 綠營陷窘境
(2026-04-29 00:49:58)
關注：台美力拚軍購預算在特朗普訪華前過關
(2026-04-29 00:36:57)
花生農之怒！蕭漢俊：零關稅沒細項糟蹋農民
(2026-04-28 17:35:17)
魯比奧：伊朗仍有半數導彈庫存
(2026-04-28 14:10:47)
美巨額國防開支令軍火商大發戰爭財
(2026-04-28 11:25:54)
美國海空軍計劃擴充F-35機隊
(2026-04-28 11:07:34)
美國海軍部長“丟官”凸顯“造艦焦慮”
(2026-04-28 11:06:03)
美國花生零關稅重擊台農民 陳駿季：拚轉型
(2026-04-28 11:03:29)