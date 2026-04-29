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美國防部正式申請更名為“戰爭部”
http://www.CRNTT.com   2026-04-29 12:29:49
　　中評社北京4月29日電／當地時間4月28日，美國五角大樓已正式提出更名申請，擬將“國防部”更名為“戰爭部”，預計相關調整成本將超過5000萬美元。

　　據悉，五角大樓總法律顧問辦公室已發布相關提案，推動修改法律以完成正式更名。

　　來源：央視新聞客戶端

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