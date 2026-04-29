國台辦：兩岸貿易將進一步釋放新的增長動能

國台辦發言人陳斌華在4月29日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）台灣“民主文教基金會”最新民調顯示，61.6%民眾同意“台灣主動參與談判、提出最有保障的制度條件”。國台辦新聞發言人陳斌華29日在發布會回答中評社記者提問時表示，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，台灣的未來將更加美好。



這份民調顯示，有55.2%民眾認為台灣已很難“繼續維持現狀”，61.6%民眾同意“與其等待大陸決定台灣命運，不如由台灣主動參與談判、提出最有保障的制度條件”；如果兩岸之間無法維持現狀，67.4%民眾擔心失去現在的生活方式和權利。



陳斌華說，相關民調表明，越來越多台灣同胞認識到祖國終將統一也必將統一的歷史大勢滾滾向前、不可阻擋。



陳斌華繼指，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，台灣的未來將更加美好。



陳斌華表示，歡迎廣大台灣同胞圍繞實現祖國和平統一前景積極建言獻策，把台灣的前途命運牢牢掌握在中國人自己手中。



發布會上，陳斌華還就“和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好”做出闡釋。



陳斌華指出，大陸經濟發展具有強勁動能和充沛活力，穩中向好、長期向好的基本面沒有變，也不會變。和平統一後，立足於大陸超大市場和超大規模經濟等各方面優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟將煥發新的活力，台灣同胞將從中得到實實在在的好處。



陳斌華說，兩岸貿易將進一步釋放新的增長動能，14億多人口的大陸市場將成為台灣經濟穩定增長的強力支撐；兩岸產業鏈、供應鏈將深度融合，進一步激活台灣產業發展的內生動力。此外，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，物流、人流、資金流、信息流將更加順暢，為台灣民眾提供更多就業創業機會。



陳斌華強調，和平統一將給台灣的投資環境、營商環境注入更大的確定性、成長性，是台灣經濟發展的空前良機和最大底氣。