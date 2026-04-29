美國花生零關稅輸入台灣引擔憂　國台辦回應

國台辦發言人陳斌華在4月29日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）根據“美台對等貿易協議”（ART）條款，美國花生將零關稅輸入台灣。國台辦新聞發言人陳斌華29日在發布會上表示，如果美國農產品零關稅輸入台灣的報導屬實，勢必嚴重衝擊台灣農業發展，擠壓島內農戶生存空間。



有記者關注到，美國花生將零關稅輸入台灣，島內輿論擔心可能導致美國花生傾銷。台農業部門對此稱，已做好準備，協助產業轉型，提升台灣花生附加價值。



陳斌華對此回應表示，民進黨當局妄圖“倚外謀獨”，在與美貿易談判中無原則媚外、無底線賣台，任由其予取予求。



陳斌華指出，民進黨當局所謂“產業轉型、提升附加值”的說辭，不過是試圖轉移焦點、敷衍民眾、掩蓋損失的空洞表態，根本無法化解外來農產品傾銷帶來的實際衝擊。其對美一味敞開市場讓利討好，對內罔顧基層民生福祉，損害的是台灣民眾的利益，犧牲的是台灣農業的未來。



還有記者指出，“美台對等貿易協議”（ART）簽署後，台灣對美國馬鈴薯進口降低檢驗檢疫標準，發芽馬鈴薯將可輸台，引發島內民眾食安疑慮和恐慌。



“我們注意到有關報導，高度關切台灣同胞的身體健康。”陳斌華說。



陳斌華表示，面對美國借所謂“美台對等貿易協議”進行經濟霸凌、產品傾銷，民進黨當局違背台灣民眾意願一意孤行，公然棄守食品安全底線，繼開放萊豬後，又將“毒馬鈴薯”端上台灣老百姓的餐桌，再一次把犧牲民眾的生命健康作為獻媚美國的“投名狀”，以換取外部勢力對其謀“獨”行徑的支持，禍台殃民，必遭反對。