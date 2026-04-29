民進黨欲禁高德　國台辦：反中到反科技地步

國台辦發言人陳斌華在4月29日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）大陸高德地圖APP近期在台灣上線“紅綠燈倒計時”功能，民進黨當局勸導民眾不要使用。29日上午，國台辦發言人陳斌華在例行發布會上回應，只因為是大陸的科技和產品好用、台灣民眾愛用，就阻止台灣民眾使用，真是杯弓蛇影、荒唐可笑。



島內民眾點贊高德地圖APP導航倒計時幾乎“零誤差”，便利又高效。民進黨有人指稱當中有安全疑慮，民進黨當局也稱，一旦確認有安全疑慮，會先要求公務部門禁止使用，並勸導民眾不要使用。



陳斌華指出，大陸擁有世界領先的數字地圖、導航和位置服務技術，多項應用在大陸和一些國家、地區已經廣泛使用多年，滿足了民眾的實際需求，讓大家出行更加省時、便捷，生活更加便利、豐富，是科技發展造福人類的具體體現。



陳斌華說，除了高德地圖，大陸還有很多創新、優質的產品和高端、前沿的技術。兩岸同胞是一家人，我們樂於讓台灣同胞率先分享。



陳斌華表示，民進黨當局為了謀求“台獨”，“反中”反到反智、反科技的地步，民進黨上台以來，台灣社會出現一種思想禁錮、言論鉗制的怪現象，最典型的就是不能對美國說“不”、不能說大陸好。這種做法不得人心，也不會得逞。



還有記者關注到，對於高德地圖在台灣地區上線紅綠燈倒計時功能，台安全部門和陸委會擔心大陸會通過大數據獲取台灣交通流量、基礎建設等信息，甚至涉及軍事用途。



陳斌華說，台灣媒體紛紛指出，高德地圖使用的數據並不存在所謂“資訊安全”的風險。