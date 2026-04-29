金門赴廈考察團遭陸委會卡關　國台辦回應

國台辦發言人陳斌華在4月29日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 陳思遠）金門縣近日組成赴廈門考察團因陸委會審查未通過，考察團降低層級赴廈門考察翔安機場、金廈大橋等處。國台辦發言人陳斌華29日在發布會上回應，金門赴廈考察團遭到刻意審查卡關，充分暴露了民進黨當局以政治私利凌駕民生福祉的本來面目。



陳斌華表示，推動福建沿海地區在具備條件情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場，是我們回應金馬鄉親期盼，增進兩地民眾利益福祉、促進金馬地區發展的積極舉措。民進黨當局的做法違背民意、不得人心，已遭到金馬民眾的強烈反對和台灣輿論的普遍批評。



此外，有記者關注到，上海踩線團4月27日抵達金門，隨後至經武酒窖等地參訪，並與金門旅遊業者座談。未來預計何時會正式由上海市有關單位開放民眾簽注到金門馬祖旅遊？



陳斌華回應，大陸方面今年2月宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，此次踩線是國共兩黨智庫論壇成果的後續落實。我們樂見上海旅遊業者赴金門實地考察、與台灣業者座談交流。上海踩線團順利抵達金門，充分體現了我們踐行兩岸一家親理念、增進台灣同胞福祉的誠意。



陳斌華表示，希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。待踩線團行程結束後，後續有關事項會向社會公布。



發布會上，有記者也注意到，對於大陸海警船與海事局在金門水域執法巡查，台海巡部門稱，將全程錄像搜證，並告知其他國家“大陸如何用灰色地帶手段侵擾金門與馬祖地區”。



陳斌華強調，台、澎、金、馬都是中國神聖領土。大陸有關部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法。民進黨當局歪曲事實，惡意炒作所謂“灰色地帶侵擾”，企圖挑起兩岸對立對抗、“倚外謀獨”，不會得逞。