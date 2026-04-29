長和通過售英國配電商　金額1768億港元

中評社香港4月29日電／長和早前舉辦特別股東大會，主要議決是否出售英國配電商UK Power Networks（UKPN）的交易，議案在大會獲得大比數通過，交易金額為168.38億英鎊，折算約1768億港元。



根據公開資料顯示，UKPN 擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網，為2000萬人口提供服務。其公司於2010年被長建收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被英國能源監管機構Ofgem予以劣評，但經多年營運所有指標均為同儕之首，並於2025年獲頒“年度公用事業大獎”（Utility of the Year）。



長建指出，今次出購加上股東分派該集團可賺取近6倍的總現金回報。長建聯席董事總經理兼執行董事、電能主席暨長和執行董事甄達安對媒體表示：“這宗交易體現了長江基建與UKPN多年來共同創建的價值，也突顯了長江基建作為投資暨營運者，在建立和管理可靠、以客為本兼高效的公用事業公司上深具實力。”



對於為何出售，甄達安指集團原本無意出售，是買家主動提出收購建議。買家的出價非常吸引，因此向股東大會提交建議。對於會否派發特別股息，他稱待交易完成後，董事會將會討論有關事項，並重申在現今動盪的時勢，正是“現金為王”。