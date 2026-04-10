德國擬打造“歐洲最強軍力”

德國國防軍在立陶宛進行軍事訓練。 中評社北京4月30日電／4月22日，德國國防部公布該國歷史上首份獨立軍事戰略及配套規劃文件，標誌著德國國防軍啟動冷戰結束以來最大規模的系統性改革。整套規劃由軍事戰略、能力綱要、人員計劃及管理體系改革4部分構成，目標是在2039年前打造“歐洲最強軍力”。



調整作戰理念



文件稱，當前國際安全環境呈現多極化特徵，戰略競爭加劇，地區衝突呈現外溢效應。網絡、信息、太空等領域的安全風險與傳統軍事威脅相互交織，戰爭形態呈現邊界模糊化、戰場透明化及遠程打擊常態化等特徵。未來衝突中，國家關鍵設施與經濟目標可能成為主要攻擊對象，信息主導權與系統生存能力將成為決定軍事行動成敗的重要因素。為此，德國國防軍將構建全社會防禦體系，加快新技術轉化速度並確保信息優勢；同時重點推進多域作戰能力建設，強化遠程打擊與防禦水平，在裝備發展上尋求質量與數量的平衡。



在作戰理念方面，德國國防軍正式採用“單一戰區”理念，將北約防區、中東地區、印太地區視為相互關聯的安全空間，不再按地理區域劃分獨立戰區。德國國防部稱，此舉旨在適應多極化競爭格局，實現跨區域、跨領域的軍事行動協同，確保德國國防軍能夠應對來自不同方向的複雜安全挑戰。



擴大人員規模



配合整體戰略調整，德國同步公布國防軍擴充計劃，明確分階段擴大兵力規模。按照規劃，德國國防軍現役軍人數量將由當前的約18.5萬人，擴充至本世紀30年代中期的26萬人；預備役人員由目前約6萬人擴充至至少20萬人。

