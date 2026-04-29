中方對非洲建交國零關稅　林劍：劃時代意義

外交部發言人林劍在4月29日外交部例行記者會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）中國將於2026年5月1日對53個非洲建交國實施零關稅。外交部發言人林劍在今天記者會上就此表示，這在中非關係和國際關係史上具有劃時代意義。



林劍指出，中方注意到非方對零關稅舉措的熱切期待和積極反饋。零關稅是中國主動的單邊開放重要舉措，展現了中國願意承擔更多國際義務、堅定擴大高水平對外開放。此舉是中方踐行真實親誠對非政策理念和正確義利觀的具象化體現，是中非攜手共築新時代全天候中非命運共同體的生動實踐，在中非關係和國際關係史上具有劃時代意義。



林劍表示，當前全球保護主義、單邊主義抬頭，中東局勢外溢效應波及至毗鄰大陸，中國以零關稅同非洲分享機遇，共同發展，彰顯了中非以穩定性為全球和平發展做貢獻的決心。



林劍說，中方還將繼續同相關非洲國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定，同步升級對非農食產品輸華綠色通道，不斷提升中非貿易便利化水平。中方願意以此為契機，同非方一道，不斷豐富零關稅舉措的內涵，使其成為推動中非合作高質量發展的引擎，為全球南方團結協作注入新動力。



國務院關稅稅則委員會昨天發布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中國建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家以特惠稅率形式實施零關稅；其中關稅配額產品僅將配額內關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。2年實施期內，中方將繼續推動與相關非洲國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定。



對於同中國建交的33個非洲最不發達國家，中方已自2024年12月1日起對其100%稅目產品實施零關稅。這也意味著，自2026年5月1日起，中國將成為全球首個對所有非洲建交國和所有建交的最不發達國家實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。



截至2026年4月，中國在非洲有53個建交國家。非洲共有54個聯合國會員國，目前非洲唯一沒有同中國大陸建交、而是同台灣維持所謂“邦交關係”的國家是斯威士蘭（Eswatini）。



台灣地區領導人賴清德原定於本月赴斯威士蘭慶祝斯威士蘭國王登基40周年暨58歲華誕，但因專機航程途經的塞舌爾、毛裡求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，經安全評估後，決定暫緩出訪，改由特使代表赴會。