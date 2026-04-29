中方促日加快處置日遺化武　還中國人民淨土

外交部發言人林劍在4月29日外交部例行記者會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）今天是《禁止化學武器公約》生效29周年紀念日，外交部發言人林劍在記者會上再次要求日方加快日遺化武處置進程，還中國人民以淨土。



根據《禁止化學武器公約》規定，日本應於2007年內完成遺棄在華化學武器銷毀，但目前銷毀計劃已多次逾期，禁止化學武器組織總幹事阿里亞斯曾表示，衹有全部日遺化武完成銷毀，“無化武世界”才會到來。



林劍就此表示，日本遺棄在華化學武器是日本軍國主義侵華戰爭期間犯下的嚴重罪行之一，直到今天仍在危害中國人民生命財產安全和生態安全。全面銷毀日遺化武是日方應盡的國際義務。



林劍指出，中方一直敦促日方按照《禁止化學武器公約》和中日政府備忘錄規定，早日全面徹底銷毀日遺化武。清除日遺化武的毒害，是日方不容推卸的責任。



林劍強調，我們再次要求日方切實正視歷史和現實責任，履行《公約》義務，全面提供埋藏的線索，加大投入，加快日遺化武處置進程，還中國人民以淨土，掃除邁向“無化武世界”的最大現實障礙。



在當天記者會上，還有記者關注到，日本高市首相將於5月訪問越南期間，提出新版“自由開放的印度太平洋”構想。



林劍就此表示，國與國交往不應針對第三方或損害第三方利益，日方打著“自由開放”的幌子，實際上做的卻是挑動陣營對抗、打造“小圈子”，這種做法與地區國家和國際社會求和平、謀發展、促合作的共同願景背道而馳，不得人心。