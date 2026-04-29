高強度運動堅持不了多久？試試聽歌

中評社香港4月29日電／許多人難以堅持較高強度運動，是因為很快會感到疲憊。一項最新研究發現，運動時聽自己喜歡的音樂，有助於顯著提升運動耐力、延長訓練時間。



芬蘭於韋斯屈萊大學28日發布的新聞公報介紹，該校參與的這項研究招募了29名有運動習慣的成年人。參與者需完成兩次相同的高強度自行車運動測試，其中一次不聽音樂，另一次則可聽自己選擇的音樂。



結果顯示，參與者在聽自選音樂時，平均騎行時間為35.6分鐘；不聽音樂時，平均騎行時間為29.8分鐘。換言之，在聽音樂的情況下，參與者運動持續時間平均延長近6分鐘，提升幅度近20%。



新華社報導，研究人員解釋說，聽音樂並不會改變人的體能水平，也不會讓心臟在運動過程中明顯更加用力工作，但可以幫助人們更長時間承受持續性負荷。這或許是一種極其簡單、低成本的工具，讓人們能夠在訓練中堅持更久。



研究還發現，儘管參與者聽音樂時運動時間更長、能量消耗更多，但在兩次測試結束時，其心率和乳酸水平卻基本相同。這表明，音樂可幫助運動者在“痛苦區間”堅持更久，卻並沒有讓他們的痛苦感更強烈。



研究人員表示，讓人們選擇自己喜愛的、能激發動力的音樂，能顯著延長“高質量訓練時間”，讓具有挑戰性的訓練變得更易堅持。這一發現對運動員、教練以及日常鍛煉者都具有明確的實用價值。



相關研究成果發表在學術期刊《體育與運動心理學》上。