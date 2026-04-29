台灣青年影人談AI時代電影創作：回歸人本身

北京國際電影節·第33屆大學生電影節“兩岸青年影人交流工作坊”映後交流活動現場（中評社 曹晶攝） 中評社北京4月29日電（實習記者 曹晶）“當大家擔心機器人反噬時，別忘了主體是人，把開關關掉、插頭拔掉就好。”台灣導演吳姵吟向台下的青年觀眾分享自己對AI輔助創作的看法。她表示，AI不會取代人，掌控權在我們手上，創作和情感的核心還是人本身。



4月29日，北京國際電影節·第33屆大學生電影節“兩岸青年影人交流工作坊”第二場影片展映及映後交流活動在北京師範大學北國劇場舉行。



當日下午六時，台灣短片《夏日幹洗店》與《梅花梅花幾月開》在北國劇場先後展映。兩部作品以台灣風土為底色，不約而同地聚焦代際之間擰巴又溫情的關係，讓台下觀眾悄然動容。



影片展映結束後，導演蔡佳穎、編劇周克威、導演吳姵吟圍繞AI技術與青年創作者成長等話題，與現場師生展開了熱烈交流。



在談及AI與劇本創作時，三位台灣青年影視人都認為，真摯的情感與人和人之間的真實鏈接才是創作的核心。周克威表示，AI在提高寫作效率上效果顯著，但AI缺少‘人性’的東西。“不知道會不會有一天，AI會真正擁有自我思維，但在此之前，它就是個好用的工具。”



吳姵吟分享了世新大學近年來在教學中引入了AI相關課程，她自己也正在研究所修讀一門AI熒幕寫作編劇課。她同樣認為，AI更像一個工具、一個協作夥伴，“就像剪輯軟件一樣，我們可以用它輔助創作，但它不會取代人。之前有老師說過一句話我印象很深：‘當大家擔心機器人反噬時，別忘了主體是人，把開關關掉、插頭拔掉就好。’AI的掌控權在我們手上，創作和情感的核心還是人本身。”



談及當前台灣影視產業中青年創作者面臨的挑戰，蔡佳穎分享了自己的經驗。他指出，如今影視市場類型多元，選准一個方向堅持做，作品也會逐漸被看到。“不管市場和題材怎麼變，持續拍下去，不用刻意迎合市場流行。”



本次活動由北京師範大學、海峽兩岸關係協會兩岸交流基金會主辦，北京國際電影節·第33屆大學生電影節組委會及北京師範大學藝術與傳媒學院共同承辦。