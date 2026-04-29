一季度全國規模以上文企營收同比增長6.4%

中評社香港4月29日電／國家統計局4月29日發佈的數據顯示，今年一季度，全國規模以上文化及相關產業企業實現營業收入35569億元，比上年同期增長6.4%。



數據顯示，一季度，文化核心領域實現營業收入25193億元，比上年同期增長9.2%，其中，創意設計服務、內容創作生產、新聞信息服務等3個行業大類營業收入實現兩位數增長，增速分別為12.0%、10.7%和10.3%。



新華社報導，文化新業態行業持續發揮引領作用。一季度，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入16782億元，比上年同期增長11.2%，快於規模以上文化企業4.8個百分點。文化新業態行業對規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率為79.0%，拉動規模以上文化企業營業收入增長5.1個百分點。其中，娛樂用智能無人飛行器製造、數字出版、互聯網廣告服務、其他文化數字內容服務、多媒體遊戲動漫和數字出版軟件開發、互聯網其他信息服務等6個行業小類營業收入實現兩位數增長。



文化服務業實現較快增長。一季度，文化服務業實現營業收入20715億元，比上年同期增長9.9%。文化服務業企業營業收入佔規模以上文化企業的比重為58.2%，比上年同期提高1.8個百分點。文化服務業企業對規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率為86.6%，拉動規模以上文化企業營業收入增長5.6個百分點。文化製造業、文化批發和零售業分別實現營業收入8830億元和6024億元，比上年同期分別增長1.5%和2.6%。