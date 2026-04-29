阿聯酋退出歐佩克　重塑中東格局

通過退出歐佩克，阿聯酋政府表明，它願意為了自身利益採取重大行動，不會再受傳統聯盟和慣例的約束。 中評社香港4月29日電／在沙特阿拉伯準備於週二主辦海灣阿拉伯國家領導人峰會之際，鄰國阿拉伯聯合酋長國的政治評論人士開始在網上頻頻放出風聲，暗示將有重大消息公布。



紐約時報中文版報導，數週來，阿聯酋官員一直公開表達對阿拉伯鄰國的不滿，抱怨它們對伊朗的立場過於軟弱。伊朗為報復美國和以色列的轟炸，向海灣國家發射了數千枚導彈和無人機。分析人士猜測，阿聯酋是否會在峰會上表達這種不滿。



在沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼宣布會議開始的時候，數百公里外的阿聯酋政府投下了一枚“重磅炸彈”：它宣布退出歐佩克——這個對全球能源價格擁有巨大影響力的石油生產國卡特爾組織。



阿聯酋官員表示，此舉是為了單方面提高本國石油產量，以滿足市場的長期需求，但在該地區，沒有人忽視這樣一個事實：歐佩克的實際領導者正是沙特阿拉伯。



無論此舉的時機是故意還是巧合，它都有力地象徵了正在重塑中東格局的劇烈變動——而這些變化在戰爭期間只會進一步加速。通過退出歐佩克，阿聯酋政府表明，它願意為了自身利益採取重大行動，不會再受傳統聯盟和慣例的約束。



“這是阿聯酋的獨立宣言，”華盛頓研究組織阿拉伯海灣國家研究所的高級常駐學者克里斯汀·迪萬說。“他們不再覺得必須受制於那些不符合自身利益的機構。”



一個不受束縛的阿聯酋的出現對全球市場、經濟和各類衝突都將產生影響。這個國土面積不大的國家擁有超過2萬億美元的主權財富，其影響力早已遠遠超出國界。



阿聯酋能源部長蘇海勒·馬茲魯伊週二在接受《紐約時報》採訪時表示，退出歐佩克的決定“與任何特定產油國無關”。他還補充說，沙特阿拉伯與阿聯酋是“兄弟”，在此次戰爭引發的危機中站在一起。



然而，不可否認的是，作為一個主要石油出口國和美國的親密盟友，阿聯酋正在該地區越來越多地按自己的路子走。



“我們今天看到的就像一個新的阿聯酋，”阿聯酋知名政治學者阿卜杜勒哈利克·阿卜杜拉說。“這就是阿聯酋未來在地區和全球層面行事的方式。”



近年來，阿聯酋官員多次強調追求自身經濟利益的重要性，並對歐佩克限制其石油產量的配額感到不滿。



他們還加深了與以色列的關係，而其他阿拉伯國家政府則與之保持距離，甚至進一步疏遠。



在葉門，阿聯酋支持了一場武裝叛亂，這激怒了支持葉門政府的沙特阿拉伯領導人。



在蘇丹殘酷的內戰中，沙特阿拉伯和埃及支持政府軍，而阿聯酋則支持一個對立的准軍事組織。儘管有大量證據表明阿聯酋向這個名為“快速支援部隊”的組織提供武器，但阿聯酋官員對此予以否認。

